Como vão os vários países ajudar a Venezuela?

Dos Estados Unidos ao Papa Leão XIV, vários países e entidades já se comprometeram ou já enviaram ajuda humanitária para assistir a Venezuela com os efeitos dos dois sismos da noite desta quarta-feira.Estados UnidosWashington foi rápida a anunciar, através do Departamento de Estado, a entrada em ação de uma Equipa de Resposta para a Assistência a Desastres (DART, na sigla inglesa), com peritos para “prestar conhecimentos especializados de nível mundial em resposta a catástrofes, apoio técnico e programático”, lê-se numa nota emitida por esse órgão do Governo norte-americano.Duas equipas de procura e resgate dos bombeiros dos condados de Fairfax, na Virgínia, e Los Angeles, na Califórnia, foram também ativadas pelo Departamento de Estado para irem para o país sul-americano.Para além da ajuda logística, os EUA anunciaram ainda o envio de 130 milhões de euros num pacote de ajuda humanitária. Destes, cerca de 43 milhões servirão para financiar os “parceiros” dos EUA, incluindo o Programa Alimentar Mundial, a Organização Internacional para as Migrações e organizações não-governamentais como a Samaritan's Purse, organização evangélica de caridade.A restante quantia – cerca de 87 milhões de euros – tem como destino o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários na Venezuela, lê-se ainda..PortugalNuma nota publicada pelo Governo, Portugal anunciou o envio de uma equipa de Proteção Civil de emergência com 60 operacionais, incluindo uma equipa de 15 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa."Portugal está disponível para ajudar a Venezuela quando, onde e da forma que o Governo venezuelano entenda útil”, indicou Luís Montenegro..Missão com 60 operacionais deverá partir hoje para a Venezuela. Integra 15 elementos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa .BrasilA contribuição do Brasil foi anunciada pelo Presidente do país, Lula da Silva, na quinta-feira. Brasília envia uma equipa de 44 pessoas, incluindo 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos de proteção civil e quatro técnicos da Anatel, a agência nacional de telecomunicações.Para além disso, informou o jornal Metrópoles, nove toneladas de equipamentos na busca e socorro às vítimas e equipamentos para a montagem de um hospital de campanha e 100 purificadores de água com energia solar..EspanhaEsta manhã, 59 militares da Unidade Militar de Emergências do exército norte-americano, dois engenheiros militares e oito unidades caninas chegaram à Venezuela num avião militar, anunciou o Ministério da Defesa na rede social X.Para além destes, 40 bombeiros da comunidade autónoma de Madrid vão ajudar nos trabalhos, anunciou a líder regional, Isabel Díaz Ayuso..União EuropeiaPara além de Portugal e Espanha, outros cinco países da União Europeia anunciaram que vão prestar ajuda na procura e resgate na Venezuela, nomeadamente a Itália, a Chéquia, França, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos.A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou na rede social X que o executivo comunitário irá ativar o Mecanismo de Proteção Civil comunitário para coordenar a resposta a nível europeu."Estamos prontos para oferecer mais, incluindo assistência médica", escreveu Von der Leyen..Papa Leão XIVO Vaticano anunciou na quinta-feira que o Papa Leão XIV iria destinar 100 mil euros para uma “primeira” ajuda de emergência na Venezuela. Esta quantia será enviada através da Esmolaria Apostólica. “O montante foi definido após conversas com o núncio no país, dom Alberto Ortega Martín, arcebispo titular de Midila, e o arcebispo de Caracas, dom Raúl Biord Castillo”, informou a agência Ecclesia, indicando, porém, que “será dada atenção constante às necessidades do povo venezuelano”..CubaO ministro das Relações Externas de Cuba, Bruno Rodríguez, na rede social X, afirmou que o país ajudará através dos “trabalhadores da saúde de Cuba”, acrescentando que estão totalmente mobilizados para prestar serviços médicos à população afetada..Novo balanço aponta para 589 mortos nos sismos da Venezuela. Nove são portugueses e lusodescendentes