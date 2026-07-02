Venezuela. Equipa portuguesa conseguiu resgatar homem dos escombros uma semana depois dos sismos

Mais de sete dias depois dos sismos que abalaram a Venezuela, Hernán Gil, de 44 anos, foi finalmente retirado esta quinta-feira, 2 de julho, dos escombros de um centro comercial em La Guaira, pela equipa portuguesa que trabalhava naquele local desde segunda-feira, em conjunto com uma força internacional de cem operacionais de uma dezena de países.O homem, segurança daquele espaço, fora detetado com vida na segunda-feira, 29 de junho, cinco dia após os sismos, num piso subterrâneo do estacionamento do centro comercial em Playa Grande."É natural, estamos comovidos e emocionados, mas também importa dizer que, quando assumimos este local e olhámos para as condições, tínhamos a perfeita noção de que iria ser um trabalho muito difícil, muito complexo e muito perigoso", afirmou aos jornalistas, no local, Hugo Santos, chefe da Força Operacional Conjunta Portuguesa (FOCON). . Apesar de complexidade do resgate, foi possível "encerrar esta página com muito sucesso", disse o responsável, agradecendo a colaboração dos operacionais das equipas de vários países que participaram na operação. "Agora temos de [nos] preparar para nova missão. Vamos continuar até não haver mais hipótese de fazer recuperações, mas vamos sempre com o mesmo espírito: Nunca desistir e acreditar até ao fim", declarou Hugo Santos. Segundo voluntários da Cruz Vermelha Venezuelana citados pela agência Efe, Hernán Gil sobreviveu ao desmoronamento do edifício devido ao posto de guarda, que lhe serviu de escudo protetor. O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSBL), que também integra a força conjunta nacional, assinalou, nas redes sociais, o momento do resgate ao destacar que "oito dias depois, o milagre aconteceu: Hernán Gil acabou de ser resgatado com vida"."Ninguém é deixado para trás. Parabéns a todas as equipas envolvidas", lê-se na mensagem do RSBL.Veja aqui o momento em que Hernán Gil é retirado dos escombros:.A equipa costa-riquenha detetou ainda no domingo um sobrevivente no local, mas um "sensor de alta tecnologia" da equipa portuguesa é que possibilitou a identificação, "com precisão", do local onde a vítima se encontra, segundo contou então à Lusa o porta-voz da missão da Costa Rica, Ricardo Árias.. Desde então, as equipas mobilizaram-se para resgatar o homem, o que acabou por acontecer ao início da tarde desta quinta-feira, hora portuguesa.Segundo o presidente salvadorenho Nayib Bukele, as equipas de resgate tiveram de escavar dois túneis separados para tentar alcançá-lo, devido à instabilidade das ruínas.. A mulher de Hernán Gil, Gusbimar González, manteve-se em frente ao prédio desabado ao longo destes dias. "É realmente um milagre", disse. "Estou completamente impressionada, porque é a primeira vez que vejo tantos países a unirem-se desta forma para salvar uma única pessoa", acrescentou, citada pela AFP.O momento em que o homem foi retirado foi recebido com aplausos dos operacionais e populares que se aproximaram para assistir àquilo que muitos dizem ser um "milagre"..Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.O número de mortos provocados pelo duplo sismo subiu para 2295, segundo o último balanço oficial divulgado pelas autoridades venezuelanas na noite de quarta-feira, que registam também 11.267 feridos.O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 79, havendo ainda 64 desaparecidos, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) nesta quinta-feira, 2 de julho.De acordo com o MNE, entre os 79 mortos, 69 dos quais tinham também nacionalidade venezuelana, estão 14 crianças e 65 adultos.O anterior balanço dava conta de 75 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais do duplo sismo que atingiu a Venezuela no dia 24 de junho..Sismos na Venezuela. Sobe para 79 o número de portugueses e lusodescendentes mortos.Equipa portuguesa atrás de milagre após 24 horas sem resgates na Venezuela.Equipa portuguesa trabalha "sem pausas" para resgatar sobrevivente na Venezuela. Já lhe deram água através de um tubo e "está bem"