Sul-coreanos assistem ao lançamento dos mísseis norte-coreanos na televisão.
Sul-coreanos assistem ao lançamento dos mísseis norte-coreanos na televisão. FOTO: EPA/JEON HEON-KYUN
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Seul responde com apelo à paz a disparos de mísseis por Pyongyang

Teste surge quando media sul-coreanos dão conta da possível visita do líder chinês, Xi Jinping, à Coreia do Norte ainda esta semana.
Helena Tecedeiro
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