Serviços secretos da Coreia do Sul acreditam que filha de Kim Jong-un será a sucessora

A filha adolescente de Kim Jong-un deverá ser a sua sucessora, acreditam os serviços secretos da Coreia do Sul. De acordo que aquilo que disseram a deputados esta segunda-feira, 6 de março, as recentes aparições públicas da filha menor do líder norte-coreano indiciam que esta está ser posicionada como a futura líder.Pouco se sabe sobre a adolescente, apenas que terá 13 anos e se chamará Kim Ju-ae, mas os meios oficiais da Coreia do Norte têm divulgado imagens que, de acordo com os serviços secretos da Coreia do Sul, servem para dissipar dúvidas de que esta poderá suceder ao pai e construir a narrativa de sucessão.Recentemente, Kim Ju-ae surgiu a conduzir um tanque e anteriormente já tinham sido divulgadas imagens da adolescente a disparar uma arma num campo de tiro. Tais imagens, acreditam os serviços secretos sul-coreanos, servem para “homenagear” as próprias aparições do pai quando este estava a ser preparado para suceder a Kim Jong-il, segundo disse um deputado do partido no poder.Os parlamentares já tinham afirmado que a agência acredita que o seu papel cada vez mais proeminente sugere que já está a ser tratada como a segunda figura mais importante na liderança da Coreia do Norte.De acordo com a Reuters, esta informação dos serviços secretos representa uma evolução relativamente a avaliações anteriores. No entanto, alguns especialistas em Coreia do Norte pediram cautela na interpretação das imagens como sinais definitivos de sucessão e salientam que Kim Ju-ae nunca surgiu sozinha, ao contrário do que aconteceu com Kim Jong un..Ju-ae, a potencial herdeira de Kim pode ter um cargo no partido aos 13 anos?.Kim Jong-un e a filha adolescente testam nova pistola em visita a fábrica