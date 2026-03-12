Kim Jong-un e a filha adolescente testam nova pistola em visita a fábrica

O líder norte-coreano Kim Jong-un visitou uma fábrica de munições na quarta-feira (11 de março) junto com a filha adolescente, Kim Ju-ae, tendo ambos testado novas pistolas. A informação foi avançada esta quinta-feira (12 de março) pela agência estatal de notícias KCNA, que divulgou fotografias que mostram Kim Jong-un a percorrer as instalações.Durante a visita, Kim supervisionou a produção de armas de fogo e apelou à modernização do processo, segundo a KCNA.Depois de testar a arma na carreira de tiro, Kim classificou-a como “excelente”. Em relação à fábrica, disse que "desempenha um papel muito importante no aumento da eficiência de combate do exército".A agência não mencionou a presença Kim Ju-ae, mas ela surge também nas fotografias a disparar uma pistola ao lado de altos oficiais militares. Tal como o pai usou um casaco preto de pele. Tem-se especulado que a filha de Kim Jong-un está a ser preparada para lhe suceder. .Ligação ferroviária Pequim-Pyongyang reatada após seis anos de interrupção.Ju-ae, a potencial herdeira de Kim pode ter um cargo no partido aos 13 anos?