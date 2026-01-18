Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Kim Ju-ae ladeada pela mãe, Ri Sol-ju, e pelo pai, Kim Jong-un.
Kim Ju-ae ladeada pela mãe, Ri Sol-ju, e pelo pai, Kim Jong-un.EPA/KCNA
Internacional

Ju-ae, a potencial herdeira de Kim pode ter um cargo no partido aos 13 anos?

Aparecimento da adolescente no Ano Novo e numa visita ao mausoléu onde está o corpo embalsamado do bisavô Kim Il-sung, fundador da dinastia, parece confirmar o seu estatuto de herdeira.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Coreia do Norte
Kim Jong-un
herdeira
edição impressa
Kim Ju-ae

