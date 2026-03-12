Ligação ferroviária Pequim-Pyongyang reatada após seis anos de interrupção

O primeiro serviço ferroviário de passageiros entre as capitais da China e da Coreia do Norte partiu esta quinta-feira(12 de março), da Estação de Caminhos de Ferro de Pequim. O momento põe fim a um hiato de seis anos neste tipo de ligações, numa altura em que o governo chinês procura consolidar as infraestruturas transfronteiriças e reconstruir os laços diplomáticos com o país vizinho, o mais isolado do mundo.Segundo a autoridade ferroviária da China, o comboio K27 tem chegada prevista à capital norte-coreana para as 18h07 (09h07 em Lisboa) de sexta-feira. A viagem, com uma duração total de 24 horas e 41 minutos, contorna o norte do Mar de Bohai e inclui uma paragem na cidade fronteiriça de Dandong.Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou, citado pela Reuters, que a China e a Coreia do Norte são "vizinhos amigos" e que a retoma deste serviço facilita o intercâmbio entre as duas populações. Pequim reiterou ainda o seu apoio ao reforço da comunicação bilateral para simplificar estas trocas.O serviço encontrava-se suspenso desde 2020, na sequência do surto da pandemia de COVID-19. Apesar desta reabertura ferroviária, a Coreia do Norte permanece maioritariamente encerrada ao turismo estrangeiro. Agências de viagens que operam na região indicam que as raras exceções se aplicam sobretudo a grupos de turistas russos, sob regimes de circulação altamente restritos.De acordo com o aviso emitido pela autoridade ferroviária da China, a ligação entre as capitais passará a operar quatro dias por semana em ambas as direções (segundas, quartas, quintas e sábados).O acesso aos bilhetes está limitado a portadores de vistos de negócios. Para a viagem inaugural desta quinta-feira, a lotação esgotou rapidamente, segundo a Reuters, embora uma agência de viagens de Pequim tenha confirmado a disponibilidade de bilhetes para o próximo dia 18 de março.Ligações complementaresA agência oficial de notícias chinesa Xinhua avançou ainda que a ligação mais curta entre Dandong e Pyongyang terá uma frequência diária. O primeiro serviço deste trajeto partiu de Dandong às 10h00 de quinta-feira, com chegada prevista à capital norte-coreana para as 18h07 do mesmo dia.Também as ligações aéreas também dão sinais de normalização. A Air Koryo, transportadora estatal da Coreia do Norte, retomou os voos para a China em 2023, oferecendo atualmente duas frequências semanais entre as capitais, às terças-feiras e sábados.