Sarkozy definitivamente condenado a um ano de prisão no caso Bygmalion

O Tribunal de Cassação confimou, esta quarta-feira, 26 de novembro, a condenação do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy no caso Bygmalion, que diz respeito a financiamento ilegal da campanha eleitoral para a reeleição em 2012.Neste caso, Nicolas Sarkozy foi condenado a 14 de fevereiro de 2024 pelo Tribunal de Recurso de Paris a um ano de prisão, com seis meses de pena suspensa. O ex-presidente recorreu para o Tribunal de Cassação.O caso Bygmalion que investigou um sistema de dupla faturação e de faturas falsas que tinha como objetivo esconder gastos excessivos na campanha eleitoral. Os gastos terão atingido quase o dobro do valor máximo legal na campanha para a reeleição em 2012, que Sarkozy acabou por perder para François Hollande.O ex-presidente francês sempre negou conhecer ou ter beneficiado do sistema de faturas falsas. No centro da investigação estava a Bigmalion, uma empresa de prestação de serviços. Esta torna-se a segunda condenação definitiva de Sarkozy, após o caso das escutas telefónicas e pode prejudicá-lo no caso do financiamento líbio da campanha presidencial de 2007. Em março do próximo ano começará a ser analisado o recurso interposto pelo ex-presidente, após ter sido condenado a cinco anos de prisão..'O Jornal de um Prisioneiro'. Sarkozy anuncia livro sobre as três semanas em que esteve preso