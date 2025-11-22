'O Jornal de um Prisioneiro'. Sarkozy anuncia livro sobre as três semanas em que esteve preso

O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy anunciou na sexta-feira, 21 de novembro, que vai publicar, em 10 de dezembro, um livro intitulado 'Le journal d'un prisonnier' (O Jornal de um Prisioneiro), na editora Fayard, controlada pelo milionário conservador Vincent Bolloré."Na prisão, não há nada para ver, nada para fazer. Esqueço o silêncio que não existe na Santé (Saúde, nome da prisão), onde há muito para ouvir. O barulho é constante. À imagem do deserto, a vida interior fortifica-se na prisão", escreveu o antigo chefe de Estado (2007-2012), sobre o período de três semanas em que esteve preso, em uma rede social.. Em 25 de setembro, Sarkozy, com 70 anos, foi condenado em primeira instância a cinco anos de prisão e a uma multa de cem mil euros.Fez apelo da sentença e vai ser julgado pelo Tribunal de Recurso de Paris, de 16 de março a 03 de junho.O tribunal correcional de Paris considerou-o culpado de ter autorizado assessores seus a solicitar ao líder líbio, Moammar Khadafi, um financiamento oculto da sua campanha presidencial, que ganhou, de 2007.Preso em 21 de outubro, Sarkozy foi libertado em 10 de novembro pelo tribunal de recurso de Paris, que considerou que não apresenta risco de fuga, colocando-o sob controlo judicial. .Nicolas Sarkozy libertado após 20 dias na prisão