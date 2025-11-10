Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nicolas Sarkozy vai sair hoje em liberdade, após 20 dias na prisão
EPA/YOAN VALAT
O pedido de libertação do ex-presidente francês foi analisado pelo Tribunal de Recurso de Paris. Sarkozy foi condenado a cinco anos de cadeia pelo financiamento líbio na campanha presidencial de 2007.
Susete HenriquesAgência Lusa
O ex-presidente francês, Nicolas Sarkozy, vai sair esta segunda-feira (10 de novembro) em liberdade, após 20 dias de prisão. A decisão do Tribunal de Recurso de Paris foi conhecida hoje depois de ter sido analisado o pedido de libertação do ex-chefe de Estado, que tinha sido condenado a cinco anos de cadeia.

Nicolas Sarkozy foi condenado pelo financiamento líbio na campanha presidencial francesa de 2007.

"O tribunal declara o pedido de libertação admissível e coloca-o sob supervisão judicial", afirmou o presidente do Tribunal de Recurso de Paris, citado pela imprensa francesa.

Nesse sentido, a justiça decidiu determinar ao antigo chefe de Estado a proibição de viajar, impedindo-o de sair de França, tendo ainda imposto a Nicolas Sarkozy uma "proibição de contato" com o ministro da Justiça, Gérald Darmanin.

A defesa do antigo presidente de França fez saber que agora o próximo passo é o julgamento de recurso. Sobre a libertação de Sarkozy, o advogado Christophe Ingrain disse tratar-se de "uma aplicação normal da lei".

O Ministério Público tinha solicitado a libertação sob supervisão judicial do ex-presidente francês.

Na primeira aparição pública de um ex-chefe de Estado francês na prisão, Nicolas Sarkozy, vestindo um casaco, uma camisola e uma camisa azul-escuro, compareceu esta segunda-feira por videoconferência a partir da prisão de La Santé, Paris, acompanhado de dois advogados.

"Nunca confessarei algo que não fiz. (...) Nunca imaginei que chegaria aos 70 anos e passaria pela experiência da prisão. É uma provação imposta. É difícil, muito difícil. Deixa marcas em todos os prisioneiros porque é exaustiva", disse ao tribunal Sarkozy, citado pela imprensa francesa, referindo ainda que a prisão é "um pesadelo".

A mulher de Nicolas Sarkozy, a ex-modelo Carla Bruni, e dois dos filhos, Pierre e Jean, estiveram presentes na galeria reservada ao público, na sala de tribunal.

Depois de conhecida a decisão do tribunal, Louis Sarkozy, um dos filhos do ex-presidente francês, reagiu ao escrever, nas redes sociais, "viva a liberdade".

No dia 25 de setembro, o Tribunal Penal de Paris considerou que Sarkozy permitiu conscientemente que os assessores solicitassem o financiamento a Muammar Kadafi (1942-2011), líder líbio, em 2007.

Nicolas Sarkozy apresentou um apelo de imediato, alegando que a sentença foi motivada por "ódio".

De acordo com a AFP, o recurso de Nicolas Sarkozy enquadrava a detenção nos critérios para a prisão preventiva, que diferem dos critérios para o cumprimento da pena.

Segundo o artigo 144 do Código de Processo Penal de França, a prisão preventiva só é possível se for o "único meio" de proteger a prova, prevenir a pressão ou o conluio, prevenir a fuga ou a reincidência, ou proteger o próprio Sarkozy.

Caso contrário, Nicolas Sarkozy teria de ser libertado sob supervisão judicial, o que acabou por acontecer.

O ex-presidente encontrava-se em regime de isolamento na prisão com dois agentes de segurança alojados numa cela próxima.

Estas medidas foram justificadas pelo "estatuto" e pelas "ameaças", segundo o ministro do Interior francês (correspondente ao ministro da Administração Interna).

No final de outubro Sarkozy recebeu a visita do ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, um encontro que gerou críticas, sobretudo por parte dos magistrados.

Paralelamente, no mesmo caso: dos três condenados o Tribunal de Recurso libertou o ex-banqueiro Wahib Nacer, de 81 anos, que está sob supervisão judicial, mas manteve detido o "intermediário" Alexandre Djouhri.

