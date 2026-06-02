"És completamente louco". Trump irritado com Netanyahu em conversa telefónica

O presidente dos EUA terá ficado irritado com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, durante uma conversa telefónica, na segunda-feira (1 de junho), antes de anunciar que não haveria mais ataques entre Israel e o Hezbollah no Líbano."És completamente louco", terá dito Donald Trump a Netanyahu, segundo notícia avançada pelo site Axios, que cita duas fontes da administração dos EUA e outra independente. Durante a chamada telefónica, o presidente norte-americano criticou duramente o primeiro-ministro israelita devido à intensificação dos últimos dias nos ataques de Israel contra o Líbano, que estariam a prejudicar as negociações dos EUA com o Irão.Segundo o portal de notícias Axios, Trump ficou exaltado durante a conversa com Netanyahu, tendo até chegado a gritar: "Que raio estás a fazer?". Acusou ainda o primeiro-ministro israelita de ingratidão. "Se não fosse eu, estavas na prisão. Estou a salvar-te a pele. Agora, toda a gente te odeia. Toda a gente odeia Israel por causa disto", terá dito o presidente dos EUA. Pouco tempo depois desta chamada telefónica, Donald Trump usou a rede social Truth Social para anunciar: “Tive uma conversa muito produtiva com o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, de Israel, e não haverá tropas a ir para Beirute, e quaisquer tropas que estejam a caminho já foram mandadas voltar para trás", lê-se na mensagem. Disse ainda que que teve uma conversa "muito boa" com altos representantes do Hezbollah, garantindo que eles concordaram que em "cessar todos os ataques". "Israel não os atacará e que eles não atacarão Israel", garantiu. Também nas redes sociais, o presidente norte-americano garantiu que as negociações com Irão continuavam a um "ritmo acelerado", isto apesar de o regime de Teerão ter anunciado a suspensão das conversações com os EUA devido aos ataques de Israel ao Líbano. .Trump pressiona Netanyahu a recuar para salvar diálogo com o Irão .Trump garante que não haverá mais ataques entre Israel e o Hezbollah e que o cessar-fogo será respeitado