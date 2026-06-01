Donald Trump disse ter falado não só com Netanyahu, mas também com o Hezbollah.
Donald Trump disse ter falado não só com Netanyahu, mas também com o Hezbollah. FOTO:EPA/YURI GRIPAS / POOL
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Trump pressiona Netanyahu a recuar para salvar diálogo com o Irão

Teerão tinha anunciado a suspensão das negociações com os EUA devido às ameaças de Israel a Beirute. Mas presidente diz que estas “prosseguem a um ritmo acelerado“.
Susana Salvador
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