Trump garante que não haverá mais ataques entre Israel e o Hezbollah e que o cessar-fogo será respeitado

Donald Trump garantiu esta segunda-feira, 1 de junho, que as tropas israelitas não vão existir mais ataques entre Israel e o Hezbollah no Líbano."Tive uma conversa muito produtiva com o primeiro-ministro israelita Bibi Netanyahu, e não haverá tropas a caminho de Beirute", garantiu o presidente dos Estados Unidos numa publicação na rede social Truth Social, durante a qual garantiu ainda que nessa conversa ficou claro que "quaisquer tropas que estivessem a caminho já foram impedidas de entrar" no Líbano. Trump adiantou ainda que teve uma conversa "muito boa" com altos representantes do Hezbollah, garantindo que eles concordaram que "vão cessar todos os ataques". "Israel não os atacará e que eles não atacarão Israel", garantiu..Esta comunicação de Donald Trump surge depois de Netanyahu ter ordenado esta segunda-feira ataques aos subúrbios sul de Beirute, onde se encontra o grupo xiita libanês Hezbollah.O líder israelita justificou então essa decisão com as "repetidas violações do cessar‑fogo no Líbano pelo grupo terrorista Hezbollah", que terão incluído ataques contra cidades e cidadãos israelitas.Desde um cessar‑fogo em meados de abril, que as tropas israelitas e o Hezbollah têm trocado ataques, com o grupo libanês a recorrer a drones kamikaze económicos e de fácil montagem, difíceis de neutralizar pelas defesas aéreas, que já mataram vários soldados israelitas no sul do Líbano.O confronto no Líbano é a maior repercussão regional da guerra com o Irão, forçando mais de 1,2 milhões de libaneses a deslocarem‑se devido a ataques israelitas e ordens de evacuação desde 2 de março, quando o Hezbollah iniciou lançamentos de foguetes e drones contra Israel em apoio ao seu aliado.O Governo libanês estima que a incursão já tenha causado mais de 3.370 mortos, enquanto Israel reporta 24 soldados e quatro civis mortos no mesmo período. Além disso, dezenas de milhares de israelitas do norte do país foram deslocados pelos ataques do Hezbollah com foguetes e drones."Negociações com o Irão em ritmo acelerado"Numa outra publicação na rede social Truth Social, Donald Trump garantiu ainda que "as negociações com a República Islâmica do Irão continuam em ritmo acelerado". .Netanyahu ordena ataques israelitas a subúrbios de Beirute, bastião do Hezbollah .Netanyahu anuncia aumento da ofensiva no Líbano. "Não estamos a abrandar o ritmo. Pedi aceleração"