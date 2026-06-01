Netanyahu ordena ataques israelitas a subúrbios de Beirute, bastião do Hezbollah

O primeiro‑ministro israelita Benjamin Netanyahu ordenou esta segunda-feira, 1 de junho, que as forças armadas atacassem alvos nos subúrbios sul de Beirute (Líbano), conhecidos como Dahiyeh, um reduto do grupo xiita libanês Hezbollah.Num comunicado do gabinete de Netanyahu, lê‑se que a decisão surge depois de "repetidas violações do cessar‑fogo no Líbano pelo grupo terrorista Hezbollah e os ataques contra as nossas cidades e cidadãos", tendo o primeiro‑ministro e o ministro da Defesa, Israel Katz, instruído o Exército de Defesa de Israel (IDF) a atacar "alvos terroristas" nesse distrito.Desde um cessar‑fogo em meados de abril, que as tropas israelitas e o Hezbollah têm trocado fogo, com o grupo libanês a recorrer a drones kamikaze económicos e de fácil montagem, difíceis de neutralizar pelas defesas aéreas, que já mataram vários soldados israelitas no sul do Líbano. O confronto no Líbano é a maior repercussão regional da guerra com o Irão, forçando mais de 1,2 milhões de libaneses a deslocarem‑se devido a ataques israelitas e ordens de evacuação desde 2 de março, quando o Hezbollah iniciou lançamentos de foguetes e drones contra Israel em apoio ao seu aliado.O Governo libanês estima que a incursão já tenha causado mais de 3.370 mortos, enquanto Israel reporta 24 soldados e quatro civis mortos no mesmo período. Além disso, dezenas de milhares de israelitas do norte do país foram deslocados pelos ataques do Hezbollah com foguetes e drones..Netanyahu anuncia aumento da ofensiva no Líbano. "Não estamos a abrandar o ritmo. Pedi aceleração"