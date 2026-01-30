Rússia realizou ataques noturnos apesar da suspensão pedida pelos EUA. Zelensky propõe acordo

A Rússia lançou um míssil e 111 drones contra a Ucrânia durante a noite, disse a Força Aérea ucraniana, um dia depois de o presidente norte-americano ter anunciado uma suspensão dos ataques aéreos russos.A Força Aérea de Kiev precisou que a Rússia disparou um míssil balístico Iskander-M, além do lançamento dos 111 aparelhos aéreos não tripulados (drones).Os ataques noturnos da Rússia tiveram como alvo 15 locais diferentes tendo a Força Aérea ucraniana abatido 80 drones..O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu entretanto que Kiev não vai atacar instalações de fornecimento de energia na Rússia se Moscovo fizer o mesmo na Ucrânia.Zelensky frisou que se a Rússia não atacar as infraestruturas de produção e de fornecimento de energia, a Ucrânia suspende o mesmo tipo de ataques contra o território russo.Moscovo não respondeu à proposta, até ao momento.O presidente ucraniano respondeu também ao convite do Presidente russo para se deslocar a Moscovo para uma reunião com o objetivo "de pôr fim à guerra".Zelensky referiu-se a uma "proposta simétrica" oferecendo a Vladimir Putin a oportunidade de se deslocar a Kiev para a reunião."Faço o convite publicamente, se ele se 'atrever', claro", acrescentou Zelensky.Tal como fez em anteriores rondas de negociações entre enviados das duas partes, Putin convidou Zelensky esta semana para se deslocar a Moscovo para um encontro direto.Por outro lado, Zelensky, referindo-se diretamente às negociações agendadas para domingo nos Emirados Árabes Unidos, disse que as duas delegações que trabalham para pôr fim a quase quatro anos de guerra "ainda não conseguiram chegar a acordo sobre a questão do controlo da região leste de Donetsk".No mesmo encontro com os jornalistas, o Presidente ucraniano revelou que a Rússia interrompeu as trocas de prisioneiros de guerra, a última das quais ocorreu em outubro de 2025."Os russos interromperam o processo. Não têm qualquer interesse particular em trocar pessoas, porque não acreditam que isso lhes traga qualquer benefício", disse Zelensky aos jornalistas. . O chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que pediu "pessoalmente" ao homólogo russo, Vladimir Putin, para cessar os ataques aéreos contra Kiev e outras cidades ucranianas durante o período de uma semana.Trump acrescentou que o presidente russo concordou com a proposta.Washington não forneceu mais detalhes sobre os termos do suposto acordo numa altura em que as delegações da Rússia e da Ucrânia preparam negociações diretas nos Emirados Árabes Unidos, agendadas para domingo.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na quinta-feira que contava com os Estados Unidos para conseguir uma suspensão dos ataques aéreos russos contra a rede elétrica da Ucrânia.Donald Trump afirmou que fez o pedido a Moscovo devido às condições climatéricas na Ucrânia, país que enfrenta cortes de energia devido aos ataques aéreos russos que têm vindo a atingir as infraestruturas de distribuição de eletricidade e gás.Segundo o Centro Meteorológico da Ucrânia, entre o próximo domingo e terça-feira, prevê-se "frio intenso".As temperaturas noturnas devem descer para os -27 ° centígrados e em algumas zonas para os -30 ° centígrados.. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma campanha militar de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022. .Rússia está a “bombardear e congelar os ucranianos para que se rendam”.Trump diz que Putin aceitou suspender ataques a Kiev durante uma semana.Kremlin disponível para organizar encontro entre Putin e Zelensky em Moscovo