Ucranianos reúnem-se à volta de uma fogueira numa cozinha móvel em Kiev criada para ajudar quem ficou sem energia ou aquecimento após os ataques russos.
Rússia está a “bombardear e congelar os ucranianos para que se rendam”

Comissão Europeia anunciou um auxílio de emergência de 145 milhões de euros em ajuda humanitária para os ucranianos. Trump disse ter pedido a Putin cessar-fogo de uma semana devido ao frio extremo.
Ana Meireles
