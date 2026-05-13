Uma das imagens reveladas por Zelensky dos ataques desta quarta-feira.
Uma das imagens reveladas por Zelensky dos ataques desta quarta-feira. Presidência da Ucrânia
Internacional

Rússia lança ataque diurno sobre a Ucrânia e afirma que processo de paz está parado

Zelensky acusou Moscovo de ter como objetivo atingir infraestrutura ferroviária e alvos nas cidades.
Ana Meireles
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