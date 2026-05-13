Rússia lança ataque diurno sobre a Ucrânia e afirma que processo de paz está parado

A Rússia lançou esta quarta-feira, 13 de maio, um ataque diurno combinado e prolongado contra infraestruturas civis e críticas da Ucrânia, segundo informou a inteligência militar ucraniana (HUR), tendo feito, pelo menos, seis vítimas mortais, adiantou Volodymyr Zelensky. Segundo o Kyiv Independent, as primeiras sirenes de alerta aéreo soaram por volta das 11.00 locais (menos duas horas em Lisboa) em várias regiões do país, com as autoridades do centro, oeste e sul a reportarem explosões em zonas povoadas, vítimas e atividade de defesa aérea.Pelo menos um sistema de alerta aéreo ucraniano registou cerca de 200 drones Shahed no espaço aéreo do país, sendo que cerca das 12.00 locais, a Força Aérea detetou oito grupos de drones ainda em voo, incluindo um novo esquadrão vindo do Mar Negro.Segundo a HUR, a primeira vaga consistiu num grande número de drones de ataque destinados a sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia e a atingir alvos civis. Esta agência adiantou ainda que os alvos do Kremlin seriam infraestruturas críticas e serviços essenciais nas grandes cidades, incluindo instalações energéticas, empresas de defesa e edifícios governamentais.Horas antes, o presidente ucraniano já tinha alertado para a possibilidade de a Rússia levar a cabo ataques diurnos. “Neste momento, há mais de cem drones russos no nosso céu, e pode haver novas ondas de ataques de drones durante o dia. A Rússia continua a lançar ataques e a fazê-lo de forma ousada, visando deliberadamente a nossa infraestrutura ferroviária e objetivos civis nas cidades”, afirmou Volodymyr Zelensky. Já durante a tarde, o líder ucraniano fez uma atualização, avançando que “pelo menos 800 drones russos já foram lançados, e o ataque continua, com mais drones a entrar no espaço aéreo do nosso país”.Kiev, por seu turno, atacou o terminal petrolífero de Tamanneftegaz, a refinaria de petróleo de Yaroslavl e a unidade de processamento de gás de Astracã, na Rússia, durante a madrugada de quarta-feira, confirmou o Estado-Maior ucraniano. O Ministério da Defesa russo anunciou ontem ter abatido 286 drones ucranianos de asa fixa sobre 15 regiões do seu território e nos mares Negro e de Azov, durante a noite e madrugada.No campo diplomático, o líder da diplomacia russa, Sergei Lavrov, afirmou que, apesar de alguns sinais positivos sobre as relações entre os EUA de Trump e a Rússia, “nada está a acontecer”, uma vez que o processo de paz na Ucrânia parece estar estagnado. .Zelensky acusa Rússia de violar trégua ucraniana, Moscovo afirma que Ucrânia fez o mesmo