O presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da câmara baixa do parlamento russo, Pyotor Tolstoy, defendeu este domingo (8) ser mais importante dividir as esferas de influência com os EUA e China do que as negociações de paz com a Ucrânia.

“Se eles [Vladimir Putin, Donald Trumo e Xi Jinping] conseguirem abordar as garantias de segurança necessárias para o mundo, a divisão das esferas de influência será mais importante do que as tentativas de cessar-fogo na Ucrânia”, afirmou Tolstoy, em declarações à agência TASS.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs a realização, em novembro, de uma cimeira com os seus homólogos norte-americano, Donald Trump, e Chinês, Xi Jinping.

“Se estas preocupações foram discutidas durante a reunião, será mais importante do que as inúmeras tentativas de Trump para iniciar negociações com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky", insistiu.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já referiu que os três países estão a tentar chegar a um consenso sobre a agenda da cimeira.

Conforme apontou, se este consenso for alcançado, a cimeira vai “atrair a atenção do mundo inteiro”.

A Rússia está interessada em abordar as questões internacionais e a situação na Ucrânia, mas os EUA querem discutir um novo tratado de desarmamento nuclear, ao qual Pequim se opõe.