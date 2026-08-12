Putin ameaçou retaliar contra a interceção e apreensão de navios russos por parte da Europa.
Putin ameaçou retaliar contra a interceção e apreensão de navios russos por parte da Europa. EPA / GAVRIIL GRIGOROV KREMLIN / POOL
Internacional

Rússia compra gasolina à Índia após ataques de Kiev a refinarias

Ações ucranianas já tinham levado Moscovo a proibir a exportação de combustíveis e a racionar a sua venda a civis.
Ana Meireles
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