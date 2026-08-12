Rússia compra gasolina à Índia após ataques de Kiev a refinarias

Moscovo recebeu na semana passada a sua primeira remessa de gasolina da Índia, uma importação com o objetivo de compensar a escassez interna de combustível causada pelos ataques de drones ucranianos às refinarias russas de petróleo, noticiou esta quarta-feira, 12 de agosto, a Bloomberg citando dados da empresa de análise de mercado Kpler. De acordo com a mesma fonte, a gasolina indiana chegou a um porto russo na quarta-feira, 5 de agosto, e terá sido produzida pela Nayara Energy, uma refinaria indiana parcialmente controlada pela petrolífera estatal russa Rosneft. Dados compilados pela Bloomberg revelam que mais combustível poderá estar a caminho da Rússia, uma vez que dois petroleiros partiram da cidade indiana de Vadinar nos dias 6 e 13 de julho.Em julho já havia sido noticiado pela Reuters que Moscovo tinha começado discretamente a comprar gasolina às refinarias indianas para estabilizar o abastecimento interno, depois de já ter feito o mesmo junto de aliados como a Bielorrússia e o Cazaquistão. A Ucrânia tem levado a cabo nos últimos meses uma campanha de ataques com drones contra refinarias russas localizadas a milhares de quilómetros de Kiev que já levaram a que Moscovo tivesse anunciado, em abril, a proibição total das exportações de gasolina e gasóleo para dar prioridade aos seus próprios consumidores. E, mais recentemente, o racionamento da venda de combustíveis a civis, principalmente na península ocupada da Crimeia, mas também noutros pontos da Rússia. Esta notícia surge no dia em que Vladimir Putin ameaçou apreender navios europeus em resposta à interceção e apreensão de embarcações russas suspeitas de integrarem a sua “frota fantasma” - os petroleiros desta frota são usados por Moscovo para transportar combustível para portos russos. “Se estes planos forem postos em prática, teremos de responder na mesma moeda”, afirmou o presidente russo, citado pela Tass, sublinhando que não estava a falar apenas das áreas onde as embarcações russas poderiam ser apreendidas, “mas onde quer que consideremos necessário e apropriado - em qualquer lugar, incluindo na área de responsabilidade da Frota do Pacífico”.A Suécia ou a França apresaram navios acusados de fazerem parte da frota utilizada por Moscovo para contornar as sanções ocidentais aplicadas desde que invadiu e iniciou a guerra contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022. A União Europeia, por seu turno, aprovou novas sanções no final de julho que abrem caminho à venda do petróleo ou das mercadorias apreendidas nos navios apresados, fragilizando assim uma importante fonte de receitas para a Rússia. .Rússia mantém travão às exportações de gasolina para estabilizar mercado interno.Putin admite escassez de combustíveis devido a ataques da Ucrânia contra refinarias russas