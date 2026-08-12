Putin ameaçou retaliar contra a interceção e apreensão de navios russos por parte da Europa. EPA / GAVRIIL GRIGOROV KREMLIN / POOL

Internacional Rússia compra gasolina à Índia após ataques de Kiev a refinarias Ações ucranianas já tinham levado Moscovo a proibir a exportação de combustíveis e a racionar a sua venda a civis.