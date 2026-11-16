Rússia afirma ter abatido mais de 1.300 drones ucranianos num dos maiores ataques da guerra
As defesas antiaéreas russas abateram esta noite 1.336 drones num dos maiores ataques ucranianos de toda a guerra contra o território do país vizinho, segundo informou esta segunda-feira o Ministério da Defesa da Rússia.
Os drones atingiram alvos em quinze regiões da parte europeia da Rússia, entre os quais uma refinaria na região meridional de Rostov, e na península da Crimeia, que foi anexada.
Moscovo foi alvo de cerca de 600 drones, segundo o presidente da câmara da capital russa, que disse que a maioria foi intercetada e que 191 foram "neutralizados" quando se aproximavam.
Esta nova onda de ataques da Ucrânia ocorre a poucos dias do encontro em Shenzhen, no sul da China, entre o presidente russo, Vladimir Putin, e os homólogos norte-americano e chinês.
Será o primeiro encontro deste tipo entre Putin, Donald Trump e Xi Jinping, mas responsáveis norte-americanos afirmam que é improvável que a guerra na Ucrânia venha a ser abordada.
O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobianin, começou por indicar que cerca de uma centena de drones tinham sido lançados em direção a Moscovo, antes de publicar um novo balanço na rede de mensagens Telegram.
"Das 17:00 [14:00 em Lisboa] de 15 de novembro às 08:00 [05:00] de 16 de novembro, cerca de 600 drones dirigiram-se para a região de Moscovo. A maioria foi destruída pelo sistema de defesa aérea do Ministério da Defesa a longa distância", precisou o presidente da câmara, acrescentando que 191 drones tinham sido "neutralizados" quando se aproximavam de Moscovo.
Não foram divulgadas informações sobre eventuais vítimas ou danos materiais.
O Ministério da Defesa russo indicou posteriormente que a defesa aérea intercetou e destruiu, durante a noite, 1.336 drones ucranianos em várias regiões, incluindo a de Moscovo, bem como sobre o mar Negro e o mar de Azov.
O ministério indicou que foram abatidos drones sobre as regiões de Tver, Belgorod, Briansk, Kursk, Kaluga, Tula, Ryazan, Orel, Voronezh, Vladimir, Smolensk, Nizhny Novgorod e Rostov, bem como na região de Krasnodar, na Crimeia anexada e na região de Moscovo.
Estas interceções ocorreram após os ataques ucranianos a uma importante fábrica petroquímica russa, a uma refinaria de petróleo e a uma instalação de produção militar, no âmbito dos ataques levados a cabo pela Ucrânia em profundidade no interior do território russo.
A China confirmou hoje, já depois de Moscovo e Washington o terem feito, que Xi Jinping manterá conversações com Trump e Putin em Shenzhen esta quinta-feira, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).
O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês não forneceu quaisquer pormenores sobre a ordem dos trabalhos.
Segundo responsáveis norte-americanos, Trump tenciona abordar a redução do armamento nuclear e o conflito que envolve o Irão, e não deverá referir-se à ofensiva russa na Ucrânia durante as discussões tripartidas.