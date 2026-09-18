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Internacional

Rússia acusa Ucrânia de lançar 350 drones contra região de Moscovo e Tula

A maioria dos aparelhos aéreos não tripulados da Ucrânia foi destruída durante o percurso, com 64 a serem abatidos quando se aproximavam da capital russa.
DN/Lusa
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A defesa antiaérea russa detetou 350 drones ucranianos em direção a Moscovo na última noite, véspera das eleições legislativas na Rússia, segundo um novo balanço divulgado esta sexta-feira, 18 de setembro, de manhã pelo presidente da câmara da cidade, Sergei Sobianin.

A maioria dos aparelhos aéreos não tripulados da Ucrânia foi destruída durante o percurso, com 64 a serem abatidos quando se aproximavam da capital russa, detalhou o autarca.

Inicialmente, Sobianin tinha informado que tinham sido abatidos 35 drones.

Ao final da madrugada desta sexta-feira, o governador da região de Tula, Dmitri Miliaiev, indicou que 40 drones foram abatidos sobre o território, localizado a sul de Moscovo.

A Rússia inicia esta sexta-feira três dias de votação para as eleições legislativas e autárquicas, um sufrágio com resultado já garantido para o partido Rússia Unida, de Vladimir Putin, dada a ausência da oposição.

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