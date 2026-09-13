Putin rejeita reunir-se com Zelensky e Trump exige que Kiev pare de atacar refinarias

A Rússia continua a intensificar a guerra - agora ao atacar também as linhas ferroviárias e cada vez mais perto da fronteira polaca - e a dar sinais contraditórios sobre o processo diplomático. Moscovo descartou a hipótese sugerida por Zelensky de um encontro com Putin, em Miami, em meados de dezembro.

“É impossível”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sobre a sugestão de Volodymir Zelensky. Em entrevista à Deutsche Welle (DW), o ucraniano mostrou-se recetivo a uma reunião com Putin à margem da Cimeira do G20. “Sim, claro. Temos de nos encontrar, falar e tomar decisões.” Mas Peskov cortou cerce e repetiu que uma reunião com esses intervenientes só poderá ocorrer em Moscovo.

Para o analista da DW sobre a Rússia, Konstantin Eggert, “Putin não quer encontrar-se com Zelensky como um igual”, o que se traduz em “que Putin quer continuar a guerra”. Na véspera, Peskov disse esperar, em breve, um encontro trilateral, ou seja, com diplomatas russos, ucranianos e norte-americanos.

Na Irlanda, nova demonstração de Donald Trump sobre quem é, na perspetiva do presidente dos EUA, o elo mais fraco. Com o preço dos combustíveis a passar a marca dos seis dólares por galão (3,78 litros), Trump atribui a responsabilidade do aumento ao presidente ucraniano pelos ataques às refinarias russas e não à guerra no Irão e consequente perturbação no Estreito de Ormuz e no Estreito de Bab el-Mandeb. “O senhor Zelensky só tem uma coisa a fazer: deve parar de atacar o gasóleo na Rússia. Que ele ataque alvos, mas não o gasóleo, porque isso causa uma falta de gasóleo”, disse Trump.

Na noite de sábado para domingo, mais duas refinarias foram alvejadas por drones ucranianos (em Krasnodar, no norte do Cáucaso, e no Tartaristão, mil quilómetros a oeste de Moscovo). Os cidadãos russos têm enfrentado racionamento de combustível devido aos ataques ucranianos.

Comboio diplomático como alvo?

Na Ucrânia, pelo segundo dia consecutivo, drones a jato têm atacado as linhas ferroviárias. Desta vez, o comboio atacado estava a dois quilómetros da fronteira com a Polónia. Não houve vítimas a lamentar, porque o sistema de alerta funcionou e os 206 passageiros saíram a tempo. Na mesma estação de Yahodyn tinha partido um comboio diplomático no qual seguiam, para Varsóvia, o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o antigo primeiro-ministro sueco Carl Bildt, deputados alemães e conselheiros de segurança de vários países. Num terceiro comboio seguia o ex-diretor da CIA David Petraeus.

"É perfeitamente possível que o alvo do drone russo fosse o comboio diplomático, que saiu da estação mais cedo do que o previsto depois de os horários dos comboios terem sido ajustados em tempo real devido à ameaça constante de ataques russos", disse a empresa ferroviária Ukrzaliznytsia, no Telegram.

O Ministério da Defesa russo, em comunicado, justificou os ataques contra infraestruturas ferroviárias nas regiões ocidentais da Ucrânia ao afirmar que estas são "usadas para transportar carregamentos militares a partir de países europeus".