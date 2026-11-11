Republicanos bloqueiam processo de 'impeachment' de Hegseth na Câmara dos Representantes

A Câmara dos Representantes dos EUA optou por enviar o processo de impeachment do secretário da Defesa, Pete Hegseth, para uma comissão. Uma medida que, na prática, bloqueia a continuação do debate. Pelo menos até à entrada da onda azul democrata, em janeiro.

Com 211 votos contra 204, os congressistas republicanos optaram por apoiar Hegseth, apesar do desaire eleitoral ter sido atribuído à guerra no Irão, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter deixado claro que ainda apoiava o secretário da Defesa.

O único congressista republicano a votar contra enviar o texto para uma comissão foi Thomas Massie, que na segunda-feira (9 de novembro) tinha desencadeado o processo de impeachment, com a apresentação de oito acusações referentes à guerra no Irão, às operações militares no Iémen e contra alegadas narcolanchas nas Caraíbas e no Pacífico, assim como à ação militar que resultou na captura do então presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Hegseth, na primeira conferência de imprensa em seis meses, tinha rejeitado mais cedo as acusações, dizendo que só fazia o seu trabalho — e bem. E que o processo era uma "farsa" e um "espetáculo político" de um congressista "descontente e derrotado".

O processo fica "esquecido" por agora, mas poderá ser reaberto a partir de janeiro. O líder da minoria democrata, Hakeem Jeffries — que deverá tornar-se no próximo presidente da Câmara dos Representantes —, manifestou um apoio firme à iniciativa de Massie, afirmando que Hegseth “abusou do seu poder” e “prejudicou a segurança nacional dos EUA”.