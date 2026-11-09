Alvo de um ‘impeachment’, Pete Hegseth denuncia “farsa”

Ainda antes de a onda democrata tomar conta do Congresso, já foi dado o primeiro tiro contra a administração de Donald Trump. E é de “fogo amigo”. O congressista republicano Thomas Massie lançou um processo de impeachment na Câmara dos Representantes contra o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth. É provável que o processo avance para o Senado (onde é mais difícil ter sucesso). O congressista do Kentucky, que não volta em janeiro porque perdeu as primárias para um candidato apoiado pelo presidente Donald Trump, já tinha tentado em setembro votar a destituição de Hegseth. Mas foi traído pelo líder da Câmara dos Representantes, o speaker Mike Johnson, que antecipou a interrupção dos trabalhos parlamentares e travou o voto. Em causa estão oito acusações de “crimes graves” contra o secretário da Defesa, incluindo ações militares não autorizadas no Irão, com baixas civis na escola em Minab, mas também no Iémen. O congressista republicano questiona ainda as operações contra as alegadas “narcolanchas” nas Caraíbas e no Pacífico e a ação militar que resultou na prisão do então líder venezuelano Nicolás Maduro. Outro ponto é a retaliação abusiva contra o senador democrata Mark Kelly, o antigo capitão da Marinha que Hegseth ameaçou despromover e cortar a pensão após um vídeo a lembrar que os militares podem recusar ordens ilegais.A partir do momento que Massie desencadeou o processo de impeachment, a Câmara tem dois dias para analisar o caso - deve fazê-lo na quarta-feira (11 de novembro). E, nesta altura, pode ser difícil para muitos congressistas darem a cara em defesa de Hegseth - que está debaixo de fogo por causa da guerra no Irão e pode acabar por ser o bode expiatório no desaire eleitoral dos republicanos. São precisos apenas mais dois votos republicanos para conseguir aprovar o impeachment na Câmara, dada a curta maioria que o partido do presidente atualmente tem. Isto se todos os democratas votarem a favor. O líder da minoria, Hakeem Jeffries, já disse que por ela é para avançar. “Sou totalmente a favor da resolução sobre Hegseth”, afirmou à ABC. “O chamado secretário da Defesa abusou do seu poder, minou a nossa segurança nacional e engendrou esta guerra opcional, imprudente e dispendiosa no Irão, que fez disparar os preços para os americanos e tornou o país menos seguro”, acrescentou. “Pete Hegseth tem de sair.”Mesmo que o impeachment passe na Câmara, no Senado a história é diferente, porque não basta uma simples maioria - é preciso uma maioria de dois terços. E o processo ainda pode demorar. Primeiro, a Câmara ainda tem de nomear os “procuradores” entre os congressistas - e o speaker pode atrasar essa votação. Em todo o caso, o Senado entra já esta quarta-feira (11 de novembro) em pausa para o Dia dos Veteranos, só regressando ao trabalho no dia 16. Normalmente os senadores prestam juramento como “jurados” para o julgamento do impeachment logo no dia a seguir a receber o processo, convocando também o acusado a responder. O Senado vai para férias a 18 de dezembro, mas pode votar levar o processo para a próxima legislatura que começa em janeiro (já com maioria democrata). Hegseth não vai sair sem dar luta. O secretário da Defesa denuncia o processo de impeachment como uma “farsa” liderada por um congressista “descontente e derrotado, tendo previsto dar esta terça-feira (10 de novembro) a primeira conferência de imprensa em quase seis meses. “Se querem contestar o que fizemos na operação ‘Fúria Épica’ [no Irão] ou ‘Rough Rider’ [contra os Houthis, no Iémen] ou a captura de Nicolás Maduro, estão a contestar as tropas e o que realizaram, o que é algo histórico”, disse esta segunda-feira (9 de novembro) Hegseth. Além disso, a sua equipa preparou uma guião para os seus aliados usarem - denunciando o “espetáculo político” do processo, segundo o The Washington Post. O secretário da Defesa conta com o apoio de Trump, apesar de vários media terem dito que o presidente estava a falar sobre a possibilidade de o demitir. Numa entrevista ao 60 Minutos da CBS (que passa em Portugal na SIC Notícias), Trump disse que confia nele. “Veja bem, ganhámos duas guerras. ganhámos na Venezuela e já extraímos de lá milhares de milhões e milhares de milhões de dólares”, disse Trump. Questionado sobre se atribuía a Hegseth o mérito por estas ações militares, o presidente respondeu: “Não. Mas ele fez parte.”.Pete Hegseth será primeiro alvo dos democratas em caso de viragem no Congresso