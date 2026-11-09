Pete Hegseth.
Pete Hegseth.FOTO:DR/MARINHA DOS EUA / Eric Brann
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Alvo de um ‘impeachment’, Pete Hegseth denuncia “farsa”

Secretário da Defesa está sob “fogo amigo”, com um congressista republicano a lançar o processo de destituição na Câmara dos Representantes.
Susana Salvador
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