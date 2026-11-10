"Vão fracassar": Hegseth denuncia 'impeachment' como "espetáculo político"

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, diz que o processo de impeachment que foi lançado contra si é "uma farsa" e um "espectáculo político", comparando-o aos processos contra o presidente Donald Trump no primeiro mandato.

“Vão fracassar novamente", afirmou, defendendo o seu trabalho à frente do Pentágono e deixando claro que não cometeu qualquer crime, apenas fez o seu trabalho.

“O que um congressista descontente e derrotado está a tentar fazer não é fiscalização, nem prestação de contas”, disse Hegseth numa conferência de imprensa, a primeira em seis meses no Pentágono.

“É um espetáculo político, um manifesto pessoal movido pelo ego e pelo ressentimento. É a tentativa de um homem, nos seus dias finais no Congresso, de causar danos a este presidente, a este país e, o que é ainda mais irresponsável, aos guerreiros que o defendem”, alegou, dizendo que a iniciativa deve-se a “divergências políticas” e não a crimes graves e vai fazer o Congresso perder tempo.

O congressista republicano Thomas Massie, que perdeu as primárias para um candidato apoiado por Trump, lançou o processo de impeachment contra Hegseth ainda na segunda-feira (9 de novembro), sendo apenas preciso o voto de outros dois republicanos (além de toda a bancada democrata) para que este avance para o Senado. O processo pode avançar ainda na noite desta terça-feira (10 de novembro) ou na quarta-feira (11 de novembro).

O secretário da Defesa diz que este processo não é contra si, mas é contra os homens e mulheres que servem o país.

“Na véspera do Dia dos Veteranos estas resoluções dizem a cada um deles que o seu serviço foi um crime", referiu. "Isto diz-lhes que um único legislador desonesto, carregado de animosidade pessoal pelo presidente, pode tentar vetar decisões de segurança nacional tomadas pelo comandante-chefe devidamente eleito. Coloca um alvo nas costas dos guerreiros americanos, sinalizando que o Congresso irá minar as suas missões em tempo real", disse Hegseth.

"Isto não é patriotismo, é sabotagem", afirmou, lembrando que nos 250 anos da democracia norte-americana nenhum secretário da Guerra (como se autointitula) ou da Defesa foi alvo de impeachment por fazer o seu trabalho.

Em relação às acusações, o secretário de Defesa diz que não constituem fundamento para um processo de impeachment, classificando-as como “divergências políticas, não crimes graves, nem infrações menores, nem traição, nem suborno".

“Quanto aos artigos em si, sobre o Irão, os cartéis, [Nicolás] Maduro, o Iémen, tudo fez parte de uma operação legal, ordenada pelo comandante-chefe, determinada por mim, comunicada ao Congresso e executada por combatentes americanos que cumpriram o seu dever”, disse.

“Destruímos as capacidades dos regimes terroristas. Afundamos embarcações que transportavam veneno para as nossas comunidades. Colocámos um narcoditador sob custódia. Isso não constitui crimes graves. Esse é o trabalho. E foi um trabalho bem-feito.”

"Não são o tipo de infração que os fundadores [do país] tinham em mente ao redigir a cláusula de impeachment”, insistiu.

Questionado sobre se a guerra do Irão tinha sido a razão pela derrota dos republicanos nas intercalares, como o vice-presidente JD Vance disse, Hegseth disse que respeitava essa opinião e não ia entrar "no jogo de apontar culpados".

"Felizmente, a política não é bem a minha praia”, disse o secretário da Defesa. “Mas concordo com o que o presidente disse quando afirmou: ‘Se eu tivesse de fazer tudo isto outra vez, faríamos outra vez? Com ​​​​certeza’.”