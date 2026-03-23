Ratinho Junior desiste de pré-candidatura à presidência do Brasil

Ratinho Junior, do PSD, informou, nesta segunda-feira, 23, que decidiu concluir o mandato como governador do Paraná até dezembro de 2026 e, com isso, desistir da pré-candidatura à presidência do Brasil.As eleições são só a 4 e 25 de outubro mas, segundo a lei, titulares de cargos públicos devem desvincular-se seis meses antes - no caso até 4 de abril - para poderem concorrer, razão pela qual a política brasileira está já em efervescência.Como o nome de Ratinho Júnior era o que pontuava melhor nas sondagens entre candidatos de centro-direita, a chamada terceira via a Lula da Silva, atual presidente, e Flávio Bolsonaro, senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o anúncio caiu como uma bomba na política brasileira.As últimas notícias davam conta de que Ratinho, por estar à frente das sondagens entre a direita moderada, com 7%, seria declarado no fim do mês candidato pelo PSD, partido que tem três presidenciáveis, com Ronaldo Caiado, governador de Goiás, como candidato a vice. Assim, sobram Caiado, 4% nas sondagens, e Eduardo Leite, 3%, governador do Rio Grande do Sul, como candidatos a candidatos na formação.Em paralelo foi noticiado que Romeu Zema, outro presidenciável mas governador de Minas Gerais e do partido Novo, poderia migrar para o PSD. O que deixa tudo em aberto - e ainda mais confuso - por ora na “terceira via”.Segundo comunicado divulgado pela assessoria de imprensa de Ratinho, a decisão foi tomada na noite de domingo, “após profunda reflexão com a família".O comunicado afirma ainda que o governador do Paraná continuará à disposição do PSD "para ajudar o Brasil a virar a página do atraso, criar perspectivas mais otimistas para os jovens, ser destravado com menos burocracia, endurecimento de leis criminais e tenha o agronegócio brasileiro como trunfo na competição global entre nações"..Ratinho Júnior: “Se for eu o candidato a presidente, estarei pronto, se não, estarei junto” .Brasil. PGR está a favor da prisão domiciliária de Bolsonaro