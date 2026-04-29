Putin propõe cessar-fogo temporário na Ucrânia em conversa telefónica com Trump

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs esta quarta-feira (29 de abril) um cessar-fogo temporário em maio na Ucrânia durante uma conversa telefónica com o homólogo norte-americano, Donald Trump.A informação foi avançada por Yuri Ushakov, conselheiro diplomático de Putin, dando conta que o cessar-fogo serviria para assinalar o aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, que na Rússia celebra-se a 9 de maio, como o Dia da Vitória. "Trump apoiou ativamente esta iniciativa, referindo que esse feriado assinala a nossa vitória partilhada”, afirmou o responsável à comunicação social.Durante a chamada telefónica, o presidente russo acusou a Ucrânia de usar "métodos terroristas", adiantou Ushakov. Referindo que teve "uma conversa muito boa" com Putin, Trump afirmou que sugeriu "um pequeno cessar-fogo" durante a chamada telefónica. "Acho que poderá fazê-lo", disse na Sala Oval, durante a receção aos astronautas da missão Artemis II, tendo perguntado depois aos jornalistas se Putin tinha anunciado um cessar-fogo, segundo a Reuters."Acho que vamos encontrar uma solução relativamente rápido. Espero eu. (...) Mesmo que seja um pequeno cessar-fogo... Há tantas pessoas a morrer, é ridículo", afirmou o presidente norte-americano.Ainda de acordo com o conselheiro do presidente russo, a conversa entre os dois líderes durou cerca de uma hora e meia, durante a qual Putin condenou a tentativa de assassinato contra Trump, no jantar de Correspondentes da Casa Branca, no passado fim de semana, e abordou o impasse nas negociações entre EUA e Irão sobre o programa nuclear de Teerão. "Vladimir Putin acredita que a decisão de Donald Trump de prolongar o cessar-fogo com o Irão é acertada, pois deve dar uma oportunidade às negociações e, de um modo geral, contribuir para a estabilização da situação", afirmou o conselheiro diplomático do presidente russo.Yuri Ushakov disse ainda que Putin “sublinhou as consequências extremamente nefastas, não só para o Irão e os seus vizinhos, mas também para toda a comunidade internacional" se os EUA e Israel decidirem retomar a ofensiva militar contra Teerão. O presidente dos EUA afirmou que Putin ofereceu-se para ajudar na questão do urânio enriquecido do Irão. Segundo a Reuters, Trump respondeu que "preferia muito mais" que Putin "se envolvesse no fim da guerra com a Ucrânia"..Seis mil milhões de euros do pacote de apoio da UE de 90 mil milhões à Ucrânia destinam-se a drones