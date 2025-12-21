Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vladimir Putin não vai estar na cerimónia de aniversário do Dia D.
Vladimir Putin não vai estar na cerimónia de aniversário do Dia D.Sergei SAVOSTYANOV / POOL / AFP
Internacional

Putin diz estar "pronto para dialogar" com Macron

Presidente francês, no final da cimeira em que a UE desbloqueou um empréstimo de 90 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia, disse que "vai voltar a ser útil falar com Vladimir Putin".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, está "pronto para dialogar" com o homólogo francês, Emmanuel Macron, disse este domingo o porta-voz do Kremlin à agência de notícias russa RIA Novosti.

"[Macron) disse que estava pronto para falar com Putin. É provavelmente muito importante recordar o que o Presidente disse durante a 'Linha Direta' [entrevista anual a Putin). Ele também expressou o facto de estar pronto para dialogar com Macron", explicou Dmitry Peskov.

O porta-voz referia-se a uma declaração de Emmanuel Macron na sexta-feira de manhã em Bruxelas, no final da cimeira em que a União Europeia chegou a um acordo para desbloquear um empréstimo de 90 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia.

"Penso que vai voltar a ser útil falar com Vladimir Putin", disse o presidente francês à imprensa. "Constato que há pessoas que falam com Vladimir Putin", acrescentou, referindo-se ao Presidente norte-americano, Donald Trump, que retomou o diálogo com o homólogo russo.

"Por isso, penso que nós, europeus e ucranianos, temos interesse em encontrar o enquadramento para retomar esta discussão de forma adequada. Caso contrário, discutimos entre nós com negociadores que vão sozinhos discutir com os russos, o que não é o ideal", insistiu Macron.

Emissários de Donald Trump estão a levar a cabo uma série de negociações separadas, com Moscovo, por um lado, e com os ucranianos e europeus, por outro, na esperança de chegar a um acordo sobre o conflito na Ucrânia.

Negociadores ucranianos, europeus e norte-americanos estão reunidos este fim de semana em Miami, na Florida, para essas discussões conduzidas por Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, e Jared Kushner, genro do Presidente dos Estados Unidos.

O emissário russo, Kirill Dmitriev, também se encontra em Miami desde sábado.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou no sábado a Washington para que aumente a pressão sobre Moscovo, com vista a um acordo para pôr fim ao conflito desencadeado pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Vladimir Putin não vai estar na cerimónia de aniversário do Dia D.
Zelensky revela que EUA garantem negociações de paz que incluem Rússia, Ucrânia e Europa
Vladimir Putin não vai estar na cerimónia de aniversário do Dia D.
Montenegro acorda com Zelensky envio de forças de paz para a Ucrânia
Guerra na Ucrânia
Rússia
Vladimir Putin
Emanuel Macron

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt