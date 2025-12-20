Montenegro acorda com Zelensky envio de forças de paz para a Ucrânia

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, acordou este sábado, 20 de dezembro, o envio de forças de paz para a Ucrânia, quando terminar a guerra entre este país e a Rússia. Montenegro está em Kiev, numa visita oficial.Numa conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, Luís Montenegro revelou que as tropas portuguesas vão participar "em missões de paz" e "em missões de dissuasão e de segurança"."A nossa participação não envolve nenhum tipo de empenhamento terrestre", afirmou o primeiro-ministro. “Nada vai obstar a que militares portugueses possam fazer na Ucrânia o que já estão a fazer aqui ao lado, na Eslováquia, na Roménia, na Letónia, na Lituânia, em tantos outros países onde as nossas forças nacionais destacadas no âmbito da União Europeia, no âmbito da NATO, participam em missões de paz e participam em missões de dissuasão e de segurança”, afirmou na conferência.O primeiro-ministro realçou ainda que ao dia de hoje não está previsto que a participação portuguesa envolva algum "tipo de empenhamento terrestre". Segundo disse, “hoje, isso não está previsto". O acordado é a "participação a nível marítimo e a nível aéreo” das forças militares portuguesas.“No futuro, tudo estará em aberto ao abrigo daquelas que são as nossas responsabilidades”, disse ainda.Nesta que é a primeira visita de Luís Montenegro à Ucrânia, foi ainda celebrado entre os dois países um acordo para produção conjunta de drones subaquáticos. O primeiro-ministro manifestou a disponibilidade de Portugal produzir “drones com tecnologia e conhecimento científico ucraniano”.Montenegro sublinhou que “Portugal e a Ucrânia têm, ao nível dos veículos não tripulados, um conhecimento que é hoje a vanguarda do mundo”, .Visita a Kiev de Montenegro tem “significado especial” e leva afeto e apoio .E o senhor, Vladimir Vladimirovitch, está apaixonado? "Sim", admite Putin