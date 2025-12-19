E o senhor, Vladimir Vladimirovitch, está apaixonado? "Sim", admite Putin

Depois de mais de quatro horas de respostas sobre economia, guerra, preços da energia e até a qualidade da água da torneira, Vladimir Putin deixou escapar um simples "sim" que foi a mais inesperada das respostas na sua tradicional maratona televisiva anual conhecida como “Linha Direta”, um evento híbrido que junta perguntas de cidadãos comuns e de jornalistas, transmitido em direto pela televisão estatal. Questionado diretamente sobre a sua vida sentimental, o presidente russo confirmou estar "apaixonado".Sentado sob um enorme mapa da Rússia que incluía territórios ucranianos ocupados, Putin parecia confortável no guião habitual. Até que surgiu a pergunta aparentemente inesperada. Regina Orekhova, jornalista da estação 360, pegou numa resposta anterior do presidente russo, em que este dissera acreditar no amor à primeira vista, e avançou sem rodeios: “E o senhor, Vladimir Vladimirovitch, está apaixonado?” O líder do Kremlin, hoje com 73 anos, não evitou completamente o tema. Respondeu um seco “sim” e seguiu para o ponto seguinte, sem mais explicações sobre quem lhe ocupa o coração.Não é a primeira vez que Putin faz uma admissão deste género. Em 2014, um ano depois de anunciar o divórcio de Lyudmila Putina, com quem esteve casado desde 1983, já tinha dito publicamente estar apaixonado. Ainda assim, a sua vida privada continua a ser um dos maiores tabus do poder russo. “À imagem dos dirigentes soviéticos, Putin esconde a sua vida pessoal”, explicava em 2024 Lukas Aubin, investigador do Iris e especialista em Rússia, ao jornal Le Parisien.Oficialmente, Putin é pai de duas filhas, Mariya e Ekaterina, atualmente com cerca de 40 anos, fruto do casamento terminado em 2013. Extraoficialmente, multiplicam-se há anos os rumores sobre outras relações e filhos não reconhecidos. Quando se fala da mulher que ocupará o coração de Putin, o nome que surge com mais insistência é o de Alina Kabaeva. Antiga ginasta olímpica, campeã em Atenas em 2004, Kabaeva terá mantido uma relação discreta com o presidente russo ao longo de mais de 15 anos. Segundo algumas investigações jornalísticas internacionais, terá dividido a vida entre a Rússia, a Suíça e Itália, passando por chalés alpinos, um iate de luxo e residências em Sochi. Terá tido pelo menos dois filhos com Putin, em 2015 e 2019, alegadamente nascidos na Suíça. O Kremlin nunca confirmou..Um pedido de casamento em diretoMas a pergunta sobre a vida amorosa de Putin não foi o único momento insólito em assuntos de coração nesta longa conferência de imprensa de fim de ano, transmitida em direto para todo o país. Antes disso, um jornalista conseguiu cativar as atenções com um pedido de casamento em direto.Kirill Bazhanov, segurando um cartaz onde se lia “Quero casar-me”, aproveitou a atenção do presidente para fazer um pedido em frente às câmaras. Dirigindo-se à namorada, que sabia estar a ver a transmissão, declarou-se a ela perante a plateia, arrancando aplausos dos presentes.Algum tempo depois, os apresentadores anunciaram que a resposta tinha chegado: a namorada aceitara o pedido. Putin não comentou a possibilidade de ir ao casamento, mas sugeriu a organização de uma recolha de dinheiro para ajudar o casal, já depois de Kirill ter questionado o líder do Kremlin precisamente sobre o... custo de vida na Rússia. "Kirill estava a perguntar sobre as condições materiais para famílias jovens. E ele tem razão. Um homem deve ser o sustento da família. Por isso, vamos passar o chapéu entre todos e tentar arrecadar pelo menos o suficiente para o casamento", comentou o presidente russo. .Putin diz que europeus terão de devolver "o que foi roubado" à Rússia