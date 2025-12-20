Zelensky revela que EUA garantem negociações de paz que incluem Rússia, Ucrânia e Europa

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou este sábado, 20 de dezembro, que os EUA avançaram com uma nova proposta de negociações para a paz que inclui a participação da Ucrânia, EUA, Rússia e Europa.Zelensky só tomará uma decisão sobre esta proposta se as negociações bilaterais com os americanos, retomadas na sexta-feira, forem positivas."Os EUA disseram que teriam uma reunião separada com representantes da Rússia. E propuseram o seguinte formato, pelo que entendi: Ucrânia, EUA, Rússia e, como há representantes da Europa presentes, provavelmente também a Europa", disse Zelensky.Desde julho que a Ucrânia e a Rússia não se sentam juntas à mesa das negociações..Montenegro acorda com Zelensky envio de forças de paz para a Ucrânia .Visita a Kiev de Montenegro tem “significado especial” e leva afeto e apoio