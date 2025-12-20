Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.STRINGER / EPA
Internacional

Zelensky revela que EUA garantem negociações de paz que incluem Rússia, Ucrânia e Europa

O processo para a paz na Ucrânia poderá voltar a reunir à mesa das negociações ucranianos e russos. Zelensky aguarda resultados das reuniões em curso com os EUA.
Sónia Santos Pereira
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou este sábado, 20 de dezembro, que os EUA avançaram com uma nova proposta de negociações para a paz que inclui a participação da Ucrânia, EUA, Rússia e Europa.

Zelensky só tomará uma decisão sobre esta proposta se as negociações bilaterais com os americanos, retomadas na sexta-feira, forem positivas.

"Os EUA disseram que teriam uma reunião separada com representantes da Rússia. E propuseram o seguinte formato, pelo que entendi: Ucrânia, EUA, Rússia e, como há representantes da Europa presentes, provavelmente também a Europa", disse Zelensky.

Desde julho que a Ucrânia e a Rússia não se sentam juntas à mesa das negociações.

