Um militar ucraniano a usar um dos terminais Starlink.
Um militar ucraniano a usar um dos terminais Starlink.FOTO:X/Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia
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Problemas com o Starlink na Ucrânia? Musk aponta dedo a Trump

Dono da SpaceX lembrou que uso militar do sistema é controlado pela administração: "Quaisquer limites de velocidade ou de utilização são definidos pelos militares dos EUA e pelo presidente dos EUA."
Susana Salvador
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O dono da Space X e do X, Elon Musk, culpou o presidente norte-americano, Donald Trump, pelas restrições do sistema Starlink que foram denunciadas pelos ucranianos.

“Os sistemas Starshield são propriedade e controlados pelo governo dos EUA”, disse Musk, referindo-se à versão militar da Starlink, desenvolvida pelo Pentágono.

Quaisquer limites de velocidade ou de utilização são definidos pelos militares dos EUA e pelo presidente dos Estados Unidos", acrescentou o milionário, antigo conselheiro de Trump.

Na quarta-feira (14 de outubro), um conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky tinha denunciado que a Space X tinha introduzido um limite de velocidade para os terminais Starlink em movimento, falando em 100 milhas por hora (160 km por hora).

Tais limitações prejudicam não apenas o uso de drones de ataque, por parte de Kiev, mas também as operações de defesa, alegava.

A explicação de Musk surge na resposta a uma mensagem do ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Fedorov.

"A conectividade via Starlink a velocidades até 160 km/h está a ser restabelecida. A remoção total do limite de velocidade do Starshield é, agora, fundamental para a defesa da Ucrânia. Obrigado, Elon Musk. Contamos com o seu apoio contínuo", escreveu Fedorov.

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