Princesa Eugenie anuncia o nome, com "história portuguesa", da filha nascida no início deste mês em Lisboa

A princesa britânica Eugenie e o marido Jack Brooksbank anunciaram esta segunda-feira, 17 de agosto, que a sua terceira filha, nascida a 3 de agosto em Lisboa, se chama Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank.

O casal fez o anúncio numa publicação no Instagram. “Há duas semanas, demos as boas-vindas à nossa menina. E desde então, temos vivido momentos muito especiais, aconchegantes e cheios de amor”, pode ler-se no início do texto.

“O nome dela é uma homenagem a três pessoas que amamos e admiramos, do passado e do presente, incluindo a sua bisavó, que guardamos com muito carinho no nosso coração. O nome dela faz parte da história inglesa e portuguesa, dois lugares que amamos e chamamos de casa", escreveu o casal.