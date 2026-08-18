Princesa Eugenie anuncia o nome, com "história portuguesa", da filha nascida no início deste mês em Lisboa
A princesa britânica Eugenie e o marido Jack Brooksbank anunciaram esta segunda-feira, 17 de agosto, que a sua terceira filha, nascida a 3 de agosto em Lisboa, se chama Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank.
O casal fez o anúncio numa publicação no Instagram. “Há duas semanas, demos as boas-vindas à nossa menina. E desde então, temos vivido momentos muito especiais, aconchegantes e cheios de amor”, pode ler-se no início do texto.
“O nome dela é uma homenagem a três pessoas que amamos e admiramos, do passado e do presente, incluindo a sua bisavó, que guardamos com muito carinho no nosso coração. O nome dela faz parte da história inglesa e portuguesa, dois lugares que amamos e chamamos de casa", escreveu o casal.
Adelaide é a terceira filha do casal, juntando-se aos irmãos August Philip Hawke Brooksbank, nascido em fevereiro de 2021, e Ernest George Ronnie Brooksbank, que nascido em maio de 2023. “Augie e Ernie já são os melhores irmãos mais velhos”, conclui a publicação.
Refira-se que Adelaide nasceu a 3 de agosto, às 18h30, com três quilos, num hospital em Lisboa. Segundo a RTP, a bebé nasceu no Hospital da Luz.
"Suas Majestades, o Rei e a Rainha e outros membros da Família Real, ficaram encantados com a notícia", anunciou na altura a família real através das redes sociais.
Eugenie, 12.ª na linha de sucessão ao trono britânico, é neta da Rainha Isabel II, filha do ex-príncipe André e Sarah Ferguson, e casada com Brooksbank desde 2018. A bebé recém-nascida é o 15.º membro na mesma linha de sucessão.