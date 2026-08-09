Foto "oficial" do "rei" Jonas I.
Foto "oficial" do "rei" Jonas I.Site do "Rei da Suíça"
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O autoproclamado “rei da Suíça” que tenta construir um ‘império’ graças a uma lacuna na lei

Aos 31 anos, Jonas Lauwiner já adquiriu mais de 140 terrenos “sem dono” por 200 a 300 francos cada e cobra uma taxa de manutenção ou de passagem em alguns. Jura é o último cantão a anunciar que vai mudar a lei para impedir este informático de profissão de adquirir mais parcelas.
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