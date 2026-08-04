Filha da princesa Eugenie, da família real britânica, nasceu em Lisboa

A filha da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank nasceu esta segunda-feira, 3 de agosto, às 18h30, em Lisboa, anunciou a família real britânica nas redes sociais.O bebé nasceu com três quilos."Suas Majestades, o Rei e a Rainha e outros membros da Família Real, ficaram encantados com a notícia", pode ler-se na publicação..Segundo a RTP, a bebé nasceu no Hospital da Luz.A mesma fotografia foi partilhada pela mãe, Eugenie. “Eu e o Jack estamos tão entusiasmados por anunciar a nossa menina Brooksbank! Estamos mais do que apaixonados pela nossa filhinha“, escreveu.A bebé recém-nascida é a terceira filha do casal, que vive entre Londres e a Comporta e já tem dois meninos — August, de cinco anos; e Ernest, de dois —, e o 15.º membro na linha de sucessão ao trono britânico.Eugenie é neta da Rainha Isabel II, filha do ex-príncipe André e Sarah Ferguson, e casada com Brooksbank desde 2018.