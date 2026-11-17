Nesta sexta-feira, o primeiro-ministro britânico vai a Bruxelas assinar um acordo que representa o primeiro estágio de reaproximação à União Europeia (UE). Na segunda-feira à noite, no seu primeiro discurso sobre política internacional, Andy Burnham reafirmou que a saída do Reino Unido causou mais danos do que benefícios ao evocar o popular conto de Hans Christian Andersen. “É como as roupas novas do imperador – onde ninguém se atreve a dizer a verdade óbvia. Bem, eu digo exatamente como vejo. E, para ser sincero, o imperador não tem nada vestido. O Brexit que nos deram não funcionou”, disse o trabalhista durante o banquete anual do lorde mayor (o representante dos serviços financeiros de Londres).

O primeiro-ministro aproveitou para anunciar que no final da cimeira de Bruxelas vai iniciar-se "uma discussão com os parceiros da UE sobre opções" para a "relação a longo prazo, reconhecendo que tanto o Reino Unido como a UE são muito diferentes do que eram”. Do lado britânico a nova abordagem, garante, não mais é de confronto nem de queimar pontes, construtiva e positiva, "para alcançar um resultado vantajoso tanto para o Reino Unido como para a UE".

Disse não haver pressa para o restabelecimento total das relações: “Isto vai demorar algum tempo e vamos apresentar essas opções e a nossa avaliação delas para ajudar nas decisões do próximo parlamento. Em cada passo, o povo britânico estará no comando.” Burnham já expressou a sua vontade em ver o Reino Unido a regressar à UE como Estado-membro, mas não o disse agora.

O acordo a fechar na sexta-feira versa sobre a adoção de normas europeias sobre plantas e animais por parte do Reino Unido, para compatibilizar o mercado agroalimentar britânico com o mercado europeu; também deverá concluir um protocolo, válido durante três anos, que permita o intercâmbio de cidadãos britânicos e da UE com menos de 30 anos para viver, trabalhar e estudar.

Segundo a análise de Burnham, compreende-se porque é que os cidadãos britânicos – a começar pela sua circunscrição, Makerfield – votaram pela saída da UE, atribuindo esse desencanto à perda de qualidade de vida consequente da globalização e da desindustrialização. Só que o que começou como algo aceitável aos seus olhos, "com Theresa May a focar-se nas 'injustiças gritantes' e num acordo de Brexit mais brando", acabou por "dar lugar a uma abordagem mais populista, com o Reino Unido a sair em maus termos e com ressentimentos".

Para o trabalhista, pouco de positivo foi alcançado pelos governantes anteriores. "Na década após o Brexit, a nossa posição no mundo diminuiu. Tratámos aliados e instituições com cuidado insuficiente, e os efeitos foram além da Europa. Falhámos em envolver-nos devidamente e investir na modernização da Commonwealth." Continuou a apontar para o globo terrestre: "No que toca à China, em vez de construir uma relação consistente a longo prazo, fomos inconsistentes. No Médio Oriente, embora o Reino Unido tenha condenado corretamente o Hamas e os ataques terríveis de 7 de outubro, a nossa reação ao que se seguiu em Gaza deixou muitos a questionar a nossa bússola moral. Deixámos a impressão de que o Reino Unido que o mundo pensava conhecer tinha mudado."

Assinalando "uma rutura clara com os erros dos últimos dez anos", Burnham defendeu uma "redefinição da política externa britânica" assente no regresso ao passado. Não só com a reaproximação à UE, mas ao assumir o seu "papel tradicional de mediador honesto e construtor de coligações" numa mistura de defesa dos interesses britânicos com o advogar de valores. "Um país que lidera pelos nossos valores – porque é o correto fazê-lo, e porque está nos nossos interesses", afirmou, dando como único exemplo positivo dos últimos anos o papel de Londres na defesa da soberania da Ucrânia.

Traumas e "penalização Farage"

De um lado e do outro do canal, porém, há céticos e adversários dos planos de Burnham. “Há muitas pessoas traumatizadas com o Brexit aqui na União Europeia”, disse a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, no início do mês. Em Bruxelas, os avanços e recuos de Washington na última década sobre as relações transatlânticas servem de ilustração para não embarcar em expectativas irrealistas com o líder de turno. Daí que o acordo agroalimentar a assinar na sexta-feira contemple uma cláusula que prevê uma multa para quem denunciar o acordo de forma unilateral, para compensar o restabelecimento dos controlos alimentares no que já foi chamado de "penalização Farage".

Nigel Farage, que durante anos combateu pelo Brexit, reagiu: "Se Andy Burnham fizesse isto, seria totalmente ilegítimo. Ele não pode vincular um futuro governo britânico. Estou a avisar a UE. Se eu for primeiro-ministro após as próximas eleições, irei renegar este acordo", disse ao The Times.