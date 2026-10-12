Burnham: cimeira com a UE a 20 de novembro a pensar no crescimento e imigração

A segunda cimeira entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) vai decorrer a 20 de novembro, em Bruxelas, anunciou o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham. “Esta cimeira representa uma oportunidade para fazer avançar duas questões cruciais: impulsionar o crescimento do Reino Unido e controlar a imigração ilegal”, disse no Parlamento. “É do interesse do Reino Unido garantir um acordo [que impulsione a economia], e trabalharei arduamente nas próximas cinco semanas para o conseguir”, disse Burnham. Em cima da mesa estará um acordo comercial sobre produtos alimentares e bebidas, um acordo sobre o comércio de emissões, assim como progressos na integração dos sistemas energéticos, um programa de intercâmbio para jovens e uma maior cooperação em matéria de imigração. “Acredito que as nossas hipóteses de sucesso aumentarão se estivermos abertos a discutir a nossa relação com a UE a longo prazo”, acrescentou o primeiro-ministro, que fez campanha contra o Brexit. “Se levamos a sério a promoção do crescimento, o controlo da imigração e a defesa dos nossos valores e da nossa segurança, essa é uma conversa que precisamos de ter”, insistiu, defendendo uma relação mais próxima com a UE. “Manter o status quo não é suficiente. Pior, seria uma negligência grave”, acrescentou.Burnham explicou que depois da cimeira, que chegou a estar marcada para julho mas foi adiada quando Keir Starmer anunciou a demissão, é preciso “estabelecer um diálogo sério sobre as diferentes opções para a nossa relação a longo prazo”, deixando claro que “em todas as etapas, a palavra final caberá ao povo britânico”. E negou estar a tentar revogar o resultado do referendo de 2026 sobre o Brexit. “A UE e o Reino Unido são parceiros que partilham visões semelhantes, unidos por valores e interesses comuns. A nossa segurança e prosperidade estão intrinsecamente ligadas, tornando-se essencial uma parceria sólida entre nós”, disse, por seu lado, o presidente do Conselho Europeu, António Costa. “Ao aprofundar a nossa cooperação, podemos reforçar a nossa capacidade de enfrentar os desafios atuais, aumentar a nossa resiliência e promover a estabilidade na Europa e além das suas fronteiras”, acrescentou..Andy Burnham não descarta a possibilidade do Reino Unido regressar à União Europeia.Burnham abre a porta ao regresso do Reino Unido à UE: "Podemos ir até ao fim"