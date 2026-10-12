Burnham nega estar a tentar revogar o referendo do Brexit.
Burnham nega estar a tentar revogar o referendo do Brexit. FOTO:EPA/FILIP SINGER
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Burnham: cimeira com a UE a 20 de novembro a pensar no crescimento e imigração

Primeiro-ministro britânico defende relação mais próxima com Bruxelas. “Manter o status quo não é suficiente.”
Susana Salvador
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