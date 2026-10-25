Burnham aberto à livre circulação com a União Europeia

O primeiro-ministro britânico mostrou este domingo abertura para retomar a livre circulação entre o Reino Unido e a União Europeia, garantindo que esta não seria uma “linha vermelha” nas negociações entre Londres e Bruxelas, já que as tendências migratórias mudaram desde o referendo do Brexit, há dez anos. Mesmo assim, garante que ainda é cedo para “adotar uma posição definitiva”, mas que é preciso ter “uma conversa honesta sobre estas questões”. “A livre circulação trazia desafios muito significativos, e falei sobre eles durante o meu período anterior no Parlamento”, disse Andy Burnham ao Sunday Times. “Mas, ao mesmo tempo, era um tipo de imigração que talvez não fosse tão difícil [como é hoje]. Uma imigração de ‘porta giratória’, em que as pessoas vinham e depois voltavam, é algo diferente. A dinâmica migratória mudou desde então, não é? Acho que precisamos de ter uma conversa honesta sobre estas questões”.Estas declarações surgem a menos de um mês da realização em Bruxelas da segunda cimeira entre a União Europeia e o Reino Unido, encontro inicialmente agendado para maio e adiado devido à demissão de Keir Starmer. Burnham recordou o exemplo do seu pai, Roy, que beneficiou das regras da UE nos anos de 1990 para trabalhar na Alemanha. “Ele foi para lá e ajudou a implementar grande parte da infraestrutura original de telefonia móvel na Alemanha. Pode-se dizer que isso fez parte da era Auf Wiedersehen, Pet, um período em que as pessoas aqui enfrentavam dificuldades. Acredito que isso tenha caído no esquecimento, já que, a partir dos anos 2000, a necessidade de sair do Reino Unido em busca de trabalho tornou-se menos frequente; contudo, nas décadas de 1980 e 1990, era, de facto, uma questão, pois as pessoas precisavam de viajar para encontrar emprego. Por isso, creio que precisamos de uma discussão mais abrangente sobre o tema”, lembrou o primeiro-ministro britânico ao Sunday Times.O trabalhista enumerou ainda outra desvantagem para o Reino Unido, notando que Londres, desde que deixou o bloco, perdeu o acesso ao Eurodac, a base de dados central da UE para a gestão biométrica e de migração. “Considere o que perdemos: a capacidade de integrar o Eurodac e toda a colaboração de dados em torno da migração. É necessário analisar o cenário como um todo, em vez de nos focarmos apenas na livre circulação.”Burnham referiu que será preciso um novo referendo para regressar à UE, mas não necessariamente para aderir ao mercado único ou à união aduaneira. “Vejo com bons olhos laços mais estreitos com a Europa, e não escondo isso. Acredito que isso contribuirá para o PIB britânico. Acredito que nos dará um controlo mais eficaz sobre a migração. Quero apresentar esses argumentos”..Burnham: cimeira com a UE a 20 de novembro a pensar no crescimento e imigração.Burnham abre a porta ao regresso do Reino Unido à UE: "Podemos ir até ao fim".Mega sondagem indica que metade dos britânicos quer voltar à União Europeia