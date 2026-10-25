Andy Burnham deixou claro que será preciso um novo referendo para o país voltar ao bloco comunitário.
Andy Burnham deixou claro que será preciso um novo referendo para o país voltar ao bloco comunitário. NEIL HALL /EPA / POOL
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Burnham aberto à livre circulação com a União Europeia

Líder britânico diz que esta não é uma “linha vermelha” para o seu governo nas negociações com Bruxelas sobre um regresso ao bloco.
Ana Meireles
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