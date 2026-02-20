Primeiro-ministro australiano diz que detenção do irmão de Carlos III não levará a referendo sobre a monarquia

O primeiro-ministro da Austrália classificou a detenção de Andrew Mountbatten-Windsor como uma "extraordinária queda em desgraça", mas garantiu ao Guardian que esta crise da família real britânica não levará a realização de um novo referendo sobre o país trocar a monarquia por uma república.“São alegações muito graves e, como serão sem dúvida objeto de uma ação judicial, estou limitado no que posso dizer”, afirmou Anthony Albanese. “Mas as pessoas estarão a acompanhar os detalhes. Parece tratarem-se de documentos [classificados] que foram encaminhados indevidamente para alguém que não tinha autorização para os receber. Mas, claro, há também a questão mais ampla relacionada com Andrew Mountbatten-Windsor. Sem dúvida, vamos aguardar para ver como tudo isto se desenrola.”O irmão de Carlos III foi detido na quinta-feira, 19 de fevereiro, por suspeitas de má conduta em cargo público, provavelmente pelas suas ligações a Jeffrey Epstein, tendo sido libertado sob investigação ao final do dia, após quase 12 horas de detenção.Albanese, um apoiante de longa data da passagem da Austrália a uma república, abandonando assim a monarquia britânica, afirmou porém que o seu governo não planeia levar a cabo um referendo. “Sou republicano, mas tivemos um referendo no último mandato”, disse ao Guardian, sublinhando que os referendos “são difíceis de serem aprovados” no país. O referendo da Voz Indígena Australiana de 2023, foi realizado em 14 de outubro desse ano, tendo os eleitores questionados sobre se aprovavam uma alteração à Constituição que reconheceria os indígenas australianos no documento através da prescrição de um órgão chamado Voz dos Aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torre. A proposta derrotada nas votações estaduais e nacionais.“Tenho respeito pelo rei Carlos, devo dizer, e pela rainha Camilla. Tenho uma boa relação com ele. Ele gosta muito da Austrália. E a sua visita aqui, devo dizer, foi muito positiva. Mas isso não muda o facto de que acho que deveria haver um chefe de Estado australiano” concluiu Albanese..Ex-príncipe André detido por suspeitas de má conduta. "A lei deve seguir o seu curso", reage o rei Carlos III .Detenção de André. Coroa britânica mantém a agenda no dia de uma das suas maiores crises