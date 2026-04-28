Primeiras imagens do interior do comboio reforçam a hipótese de rutura na linha férrea no acidente de Adamuz

As primeiras imagens do interior do comboio de alta velocidade que descarrilou em Adamuz, Espanha, e matou 46 pessoas, reforçaram a hipótese de uma rutura na linha férrea e descartaram quaisquer "anomalias" nos dois comboios envolvidos no acidente.As imagens mostraram movimentos laterais e verticais repentinos das composições, assim como passageiros agarrados desesperadamente para evitar quedas e estilhaços junto às janelas.O relatório da Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários (CIAF), que analisou minuciosamente as imagens registadas pelas câmaras no interior do comboio Iryo, um dos dois envolvidos no acidente, refere que a "causa" do descarrilamento deste comboio e a sua consequente colisão com o Alvia foi "a existência de uma rutura nos carris" na linha de alta velocidade Madrid-Sevilha.O documento reforça assim a principal hipótese da causa do acidente desde o início da investigação, tal como já tinha concluído um relatório da Guardia Civil divulgado a 8 de abril pela imprensa espanhola. .Rutura na linha férrea de Adamuz ocorreu na noite anterior ao descarrilamento. O relatório, citado pelo El País, detalha que, para a sua elaboração, foi reunida informação de uma dezena de outras fontes que não as câmaras de videovigilância das oito carruagens, como o áudio da cabine do comboio da Alvia, registos fornecidos pela gestora da infraestrutura ferroviária espanhola (Adif), medições feitas num modelo 3D fornecido pelo serviço forense da Guarda Civil, plantas dos dois comboios envolvidos no acidente e manuais de maquinistas e funcionários da operadora que explora a rede ferroviária espanhola (Renfe) e do comboio Iryo.Dessa forma, os peritos conseguiram sincronizar os eventos-chave para determinar o momento exato em que cada carruagem se encontrava durante o descarrilamento..Na sequência deste acidente - o terceiro acidente ferroviário mais grave em Espanha desde o de El Cuervo, em Sevilha, em 1972, em que morreram 86 pessoas -, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, prometeu que a verdade seria descoberta. "E, quando soubermos a resposta, divulgá-la-emos ao público com total transparência”, disse.Segundo o relatório preliminar da comissão independente de investigação do desastre conhecido a 23 de janeiro, uma fissura num carril poderá ter provocado o acidente ferroviário..Descarrilamento em Espanha. Sánchez diz que Estado "fará justiça, se necessário"