Descarrilamento em Espanha. Sánchez diz que Estado "fará justiça, se necessário"

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, reiterou esta quarta-feira, 11 de fevereiro, que as causas do acidente ferroviário em que morreram 46 pessoas em 18 de janeiro serão apuradas e prometeu que o Estado vai "fazer justiça, se for necessário"."O Estado no seu conjunto está a fazer e fará tudo" para acompanhar, apoiar e ajudar as vítimas e as famílias das vítimas e "para estabelecer as causas do acidente e, se for necessário e pertinente, fazer justiça", disse Sanchez, que falava no plenário do parlamento espanhol, em Madrid.O líder do Governo espanhol afirmou que o acidente de Adamuz, Córdova, no sul de Espanha, está a ser investigado "com rigor" e de forma independente e garantiu que os trabalhos de renovação, manutenção e inspeção da via respeitaram todos os protocolos nacionais e europeus.O primeiro relatório, ainda preliminar, da comissão independente que está a investigar o acidente apontou uma rutura de um carril, num ponto de soldadura feito há meses, como possível causa do acidente..Fissura num carril foi provável causa de descarrilamento que matou 45 pessoas em Espanha. Sánchez sublinhou que a renovação integral, em 2025, da via onde ocorreu acidente, que envolveu dois comboios de alta velocidade, foi feita por "empresas de ponta" e superou todos os testes e inspeções de controlo. .Tragédia em Espanha. Comunicações revelam que maquinista não se apercebeu do embate entre os dois comboios