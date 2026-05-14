Evika Siliņa
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Primeira-ministra da Letónia demite-se após intrusão de drones ucranianos

Coligação governamental entrou em rutura devido ao impacto de dois drones ucranianos perdidos num projeto de infraestruturas energéticas.
DN/Lusa
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A primeira-ministra da Letónia, Evika Siliņa, demitiu-se esta quinta-feira, 14 de maio, do cargo na sequência da rutura da coligação governamental que se seguiu ao impacto de dois drones ucranianos perdidos num projeto de infraestruturas energéticas.

Com a saída de dois parceiros da coligação Nova Unidade, o Governo letão, de centro, perdeu a maioria parlamentar.

A crise política teve início com as falhas na proteção do espaço aéreo decorrentes da explosão de um drone ucraniano no país, o que já tinha levado Evika Siliņa a solicitar a demissão do seu ministro da Defesa.

"Liderava este governo porque as pessoas precisavam de estabilidade. Mantive unidas forças políticas muito diferentes porque a minha missão era garantir que o país avançava", disse Evika Siliņa numa mensagem na rede social X em que garantiu estar a renunciar mas não a desistir.

"Neste momento, a inveja política e os interesses partidários mesquinhos prevaleceram sobre a responsabilidade. Ao verem um candidato forte e profissional para o cargo de Ministro da Defesa, os políticos que apenas falam e falam não escolheram uma solução, mas sim uma crise", considerou.

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