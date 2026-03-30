Moscovo anuncia que petroleiro russo com 100.000 toneladas de crude chegou a Cuba

O petroleiro Anatoly Kolodkin, que transporta 100 mil toneladas de petróleo bruto, chegou esta segunda-feira, 30 de março, a Cuba, anunciou o Ministério dos Transportes da Rússia."O navio está a aguardar descarregamento", informaram as autoridades russas, num comunicado divulgado pela agência de notícias Interfax, após o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter autorizado a chegada do carregamento de petróleo russo.Este é o primeiro carregamento de petróleo a chegar à ilha nos últimos três meses.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs um bloqueio petrolífero a Cuba em janeiro, na sequência da captura do líder da Venezuela, Nicolás Maduro, pelas forças norte-americanas e de uma subsequente interrupção abrupta dos fornecimentos de petróleo por parte de Caracas, principal fornecedor de combustível de Cuba nos últimos 25 anos."A Rússia está, mais uma vez, a cumprir o seu compromisso de fornecer ajuda material a Cuba. O combustível está a poucas horas de chegar a um porto cubano", informou no domingo a emissora estatal cubana Canal Caribe.A Rússia declarou há algumas semanas que estava a considerar enviar petróleo bruto para Cuba por razões humanitárias, ainda que esta decisão representasse um desafio a Washington.Cuba sofreu sete cortes gerais de eletricidade desde o final de 2024, dois dos quais recentemente.Trump afirmou no domingo que não se importa que Cuba receba crude de um petroleiro russo. "Eles precisam de sobreviver! (...) Não tenho qualquer problema com isso", afirmou.O presidente norte-americano afastou ainda a ideia de que a chegada de crude a Cuba tenha qualquer impacto na situação atual da ilha."Cuba está acabada, o regime é péssimo, os seus líderes são muito maus e corruptos, e receber ou não um carregamento de petróleo não fará qualquer diferença", disse Trump.Em 20 de Março, dois veleiros, o "Friend Ship" e o "Tiger Moth", partiram de Isla Mujeres, no sudeste do México, com nove pessoas e ajuda humanitária a bordo, com destino a Cuba.Os veleiros fazem parte de uma caravana internacional que transporta 50 toneladas de material médico, alimentos, painéis solares e outros bens de primeira necessidade para abastecer Cuba.A Marinha mexicana anunciou na quinta-feira que lançou uma missão de busca e salvamento depois de ter perdido todas as comunicações com os dois veleiros.No sábado, porém, um porta-voz da flotilha disse que a marinha mexicana tinha localizado os dois veleiros e que as tripulações se encontram sãs e salvas..Trump pondera "tomada de controlo pacífica" de Cuba.Trump ameaça “tomar” Cuba em pleno apagão e Rússia mostra-se solidária com a “ilha da liberdade”