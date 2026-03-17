Luz começou a voltar aos poucos a Cuba esta terça-feira.
Luz começou a voltar aos poucos a Cuba esta terça-feira.EPA / ERNESTO MASTRASCUSA
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Trump ameaça “tomar” Cuba em pleno apagão e Rússia mostra-se solidária com a “ilha da liberdade”

Bloqueio petrolífero à ilha está a causar cortes constantes de eletricidade, com o colapso do sistema elétrico na segunda-feira. Washington quer a saída do presidente Díaz-Canel.
Susana Salvador
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