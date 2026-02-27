Donald Trump
Trump pondera "tomada de controlo pacífica" de Cuba

"Não têm dinheiro, não têm nada neste momento, mas estão a dialogar connosco e talvez venhamos a assistir a uma tomada de controlo pacífica de Cuba", disse o presidente dos Estados Unidos.
O Presidente norte-americano afirmou esta sexta-feira, 27 de fevereiro, que está a considerar uma "tomada de controlo pacífica" de Cuba, sem especificar detalhes, num momento em que Washington aplica um embargo de petróleo à ilha.

"O Governo cubano está a dialogar connosco e, como sabem, enfrenta problemas muito graves. Não têm dinheiro, não têm nada neste momento, mas estão a dialogar connosco e talvez venhamos a assistir a uma tomada de controlo pacífica de Cuba", disse Donald Trump à imprensa ao sair da Casa Branca para uma viagem ao estado do Texas.

"Desde pequeno que ouço falar de Cuba. Todos queriam uma mudança, e posso ver que isso está a acontecer", disse Trump, acrescentando que o secretário de Estado, Marco Rubio, "está a tratar disso".

As declarações do Presidente republicano ocorrem num contexto de fortes tensões entre Washington e Havana devido ao bloqueio de petróleo à ilha, e poucos dias após a operação realizada por Cuba esta semana contra uma lancha proveniente da Florida que supostamente violou as suas águas e contra a qual as autoridades abriram fogo, causando a morte de quatro tripulantes.

