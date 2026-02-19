Uma rua da cidade velha de Havana ainda com turistas, há uma semana. Mas sem voos, o cenário vai mudar em breve.
Uma rua da cidade velha de Havana ainda com turistas, há uma semana. Mas sem voos, o cenário vai mudar em breve.FOTO: EPA/Ernesto Mastrascusa
Internacional

“Cuba sempre precisou de aliados externos para sobreviver. Hoje não tem mais nenhum”

Sem o petróleo venezuelano e com a pressão dos EUA, a ilha enfrenta um dos momentos mais difíceis desde o “período especial” dos anos 1990, após a queda da União Soviética. Será que o regime resiste?
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Venezuela
Cuba
edição impressa
Miguel Díaz-Canel

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt