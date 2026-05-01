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Pentágono fecha acordos com sete empresas de IA, mas Anthropic fica de fora

Departamento de Defesa dos EUA quer diversificar fornecedores e mantém classificação de “risco na cadeia de fornecimento”.
Nuno Tibiriçá
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O Pentágono anunciou esta sexta-feira, 1 de maio, acordos com sete empresas de inteligência artificial para integrar as suas tecnologias em redes classificadas do Departamento de Defesa, numa tentativa de alargar o leque de fornecedores que trabalham com as Forças Armadas. As informações foram avançadas pela Reuters.

Do acordo fazem parte empresas como OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services, NVIDIA e SpaceX, que passarão a operar nos níveis mais sensíveis das redes militares.

Fora do acordo fica a Anthropic, que está em disputa com o Pentágono sobre as condições de utilização das suas ferramentas. A empresa foi classificada este ano como um “risco na cadeia de fornecimento”, levando à proibição do seu uso por parte do Departamento de Defesa e de contratantes.

Apesar disso, fontes ouvidas pela agência indicam que há resistência interna à sua substituição, com alguns responsáveis a considerarem as suas soluções superiores às alternativas disponíveis.

O Pentágono justifica a estratégia com a necessidade de evitar dependência de um único fornecedor, numa altura em que a inteligência artificial ganha peso em áreas como planeamento, logística e operações militares.

A principal plataforma de IA do Departamento de Defesa, GenAI.mil, já foi utilizada por mais de 1,3 milhões de pessoas em cinco meses. Ainda assim, o tema poderá evoluir, já que o presidente dos EUA, Donald Trump, admitiu recentemente que a Anthropic poderá reverter a sua exclusão.

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