Pelo menos cinco mortos em tiroteio na Alemanha

Um tiroteio na cidade de Stade, no norte da Alemanha, fez pelo menos cinco mortos, avança esta segunda-feira, 29 de junho, a Reuters, que cita a polícia alemã. As autoridades detiveram dois suspeitos e indicaram que não existe perigo para a população.De acordo com o jornal Der Spiegel, a polícia informou que deteve dois suspeitos, sendo que um deles é considerado o alegado autor dos disparos, e que várias pessoas ficaram feridas. Desconhece-se, para já, o que motivou o tiroteio.Uma porta-voz da polícia, citada pelo jornal alemão, explicou que "foram disparados tiros perto de um centro de apoio a jovens no centro" de Stade, cidade alemã com cerca de 50 mil habitantes, localizada a oeste de Hamburgo."Várias pessoas ficaram feridas, algumas gravemente", disse a porta-voz da polícia à agência de notícias alemã DPA. As autoridades indicaram que o número de vítimas mortais pode aumentar. Segundo a estação de televisão NTV, o local onde ocorreram os disparos fica perto de um centro de acolhimento para grávidas e jovens mães.Numa atualização da polícia, no canal do WhatsApp disponibilizado pelas autoridades, citado pela Sky News, é referido que, "de acordo com o estado atual da investigação, ocorreu um homicídio num centro de acolhimento para jovens em Dankersstrasse, que resultou em várias vítimas. Cinco pessoas sofreram ferimentos fatais e outras ficaram feridas". "A investigação sobre os antecedentes e a sequência exata dos acontecimentos continua em curso”, adiantaram as autoridades. Anteriormente, nas redes sociais, a polícia apelou à população para evitar o local onde foram disparados os tiros, dando conta de uma grande operação policial em curso..Um morto e um ferido grave em tiroteio numa 'fan zone' do Mundial 2026 na Califórnia.Três alunos mortos e sete feridos em tiroteio numa escola nas Filipinas. Dois suspeitos detidos