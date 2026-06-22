Três alunos mortos e sete feridos em tiroteio numa escola nas Filipinas. Dois suspeitos detidos
Internacional

Três alunos mortos e sete feridos em tiroteio numa escola nas Filipinas. Dois suspeitos detidos

Dois estudantes de 14 e 15 anos foram detidos. Sem antecedentes criminais, os suspeitos alegaram que eram vítimas de bullying na escola, de acordo com a polícia.
Susete Henriques
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Pelo menos três alunos morreram e sete ficaram feridos esta segunda-feira, 22 de junho, num tiroteio numa escola secundária nas Filipinas, de acordo com as autoridades policiais, citadas pela Associated Press (AP).

Foram detidos dois suspeitos, estudantes de 14 e 15 anos, que terão entrado armados na Escola Secundária Nacional de San Jose, na cidade de Tacloban, indicou o chefe da polícia regional, Jason Capoy.

De acordo com este responsável, os suspeitos, que não têm antecedentes criminais, são amigos próximos e alegaram que eram vítimas de bullying no estabelecimento de ensino.

O chefe da polícia regional, citado pela AP, indicou que os suspeitos conseguiram entrar com as armas na escola secundária porque existia apenas um guarda em várias entradas e saídas.

Ainda segundo as autoridades policiais, o tiroteio ocorreu por volta das 09h00 (2h00 em Lisboa).

Após o tiroteio, a polícia lançou uma operação para deter os autores do ataque, tendo localizado e detido os dois menores.

Está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias deste tiroteio que ocorreu numa escola que tem mais de 1500 alunos.

Três alunos mortos e sete feridos em tiroteio numa escola nas Filipinas. Dois suspeitos detidos
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