Três alunos mortos e sete feridos em tiroteio numa escola nas Filipinas. Dois suspeitos detidos

Pelo menos três alunos morreram e sete ficaram feridos esta segunda-feira, 22 de junho, num tiroteio numa escola secundária nas Filipinas, de acordo com as autoridades policiais, citadas pela Associated Press (AP).Foram detidos dois suspeitos, estudantes de 14 e 15 anos, que terão entrado armados na Escola Secundária Nacional de San Jose, na cidade de Tacloban, indicou o chefe da polícia regional, Jason Capoy. De acordo com este responsável, os suspeitos, que não têm antecedentes criminais, são amigos próximos e alegaram que eram vítimas de bullying no estabelecimento de ensino.O chefe da polícia regional, citado pela AP, indicou que os suspeitos conseguiram entrar com as armas na escola secundária porque existia apenas um guarda em várias entradas e saídas.Ainda segundo as autoridades policiais, o tiroteio ocorreu por volta das 09h00 (2h00 em Lisboa).Após o tiroteio, a polícia lançou uma operação para deter os autores do ataque, tendo localizado e detido os dois menores.Está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias deste tiroteio que ocorreu numa escola que tem mais de 1500 alunos..Tiroteio em festival no Ohio faz 12 feridos e polícia continua à procura de suspeitos