Tiroteio em festival no Ohio faz 12 feridos e polícia continua à procura de suspeitos

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas num tiroteio ocorrido no sábado (6 de junho) junto ao festival Old West End, na cidade de Toledo, no estado norte-americano do Ohio. As autoridades continuam à procura dos suspeitos envolvidos no ataque.As vítimas têm entre 14 e 61 anos e duas encontram-se em estado crítico, informou o vice-chefe da Polícia de Toledo, Joe Heffernan, numa conferência de imprensa citada pela Associated Press (AP). Segundo o responsável, tudo indica que “pelo menos duas pessoas dispararam armas, e provavelmente estavam a disparar uma contra a outra”.O incidente ocorreu nas imediações do Old West End Festival, um dos mais conhecidos eventos comunitários da cidade. Horas após o ataque, não tinham sido efetuadas detenções, com a polícia a recolher testemunhos e a analisar fotografias e vídeos captados por participantes no festival para tentar identificar os autores dos disparos.O governador do Ohio, Mike DeWine, manifestou preocupação com o incidente, numa declaração citada pela AP. “Os festivais de verão devem ser espaços seguros para as famílias passarem tempo juntas sem medo da violência”, acrescentou.