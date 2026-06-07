Polícias acorrem ao local do tiroteio
Polícias acorrem ao local do tiroteioReprodução
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Tiroteio em festival no Ohio faz 12 feridos e polícia continua à procura de suspeitos

As vítimas têm entre 14 e 61 anos e duas delas encontram-se em estado crítico
Rui Frias
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Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas num tiroteio ocorrido no sábado (6 de junho) junto ao festival Old West End, na cidade de Toledo, no estado norte-americano do Ohio. As autoridades continuam à procura dos suspeitos envolvidos no ataque.

As vítimas têm entre 14 e 61 anos e duas encontram-se em estado crítico, informou o vice-chefe da Polícia de Toledo, Joe Heffernan, numa conferência de imprensa citada pela Associated Press (AP). Segundo o responsável, tudo indica que “pelo menos duas pessoas dispararam armas, e provavelmente estavam a disparar uma contra a outra”.

O incidente ocorreu nas imediações do Old West End Festival, um dos mais conhecidos eventos comunitários da cidade. Horas após o ataque, não tinham sido efetuadas detenções, com a polícia a recolher testemunhos e a analisar fotografias e vídeos captados por participantes no festival para tentar identificar os autores dos disparos.

O governador do Ohio, Mike DeWine, manifestou preocupação com o incidente, numa declaração citada pela AP. “Os festivais de verão devem ser espaços seguros para as famílias passarem tempo juntas sem medo da violência”, acrescentou.

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